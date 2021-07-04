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Moet Hennessy согласилась с требованиями нового закона об игристых винах
Moet Hennessy согласилась с требованиями нового закона об игристых винах - РИА Новости, 05.07.2021
Moet Hennessy согласилась с требованиями нового закона об игристых винах
Moet Hennessy будет маркировать поставляемую в Россию продукцию как "игристое вино", согласно новому закону, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-04T17:12
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россия
в мире
экономика
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Moet Hennessy будет маркировать поставляемую в Россию продукцию как "игристое вино", согласно новому закону, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.Отмечается, что изменение законодательства, требующее упоминания игристого вина на этикетке, привело к "кратковременной приостановке поставок". Пауза необходима для внесения нужных изменений, добавили там.Ранее на этой неделе Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать слово "шампанское" только в отношении напитка, произведенного в России. В Moet Hennessy отмечали, что это обязывает производителей из французского региона Шампань переименовать продукцию в "игристое вино", после чего дистрибуционное подразделение анонсировало приостановку отгрузки шампанских вин в Россию.Как заявлял президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович, комментируя ситуацию, никто не запрещает иностранному производителю называть свою продукцию шампанским и использовать это слово на этикетке. По его словам, требуется лишь подтвердить, что поставляемые напитки соответствуют стандартам на игристое вино в России.
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россия, в мире, экономика
Moet Hennessy согласилась с требованиями нового закона об игристых винах
17:12 04.07.2021 (обновлено: 00:00 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкШампанское
Шампанское - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Компания Moet Hennessy согласилась соблюдать новый закон об игристых винах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Moet Hennessy будет маркировать поставляемую в Россию продукцию как "игристое вино", согласно новому закону, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что изменение законодательства, требующее упоминания игристого вина на этикетке, привело к "кратковременной приостановке поставок". Пауза необходима для внесения нужных изменений, добавили там.

"Поставки возобновятся как можно скорее, как только будут внесены коррективы", — заключили в Moet Hennessy.

Ранее на этой неделе Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать слово "шампанское" только в отношении напитка, произведенного в России. В Moet Hennessy отмечали, что это обязывает производителей из французского региона Шампань переименовать продукцию в "игристое вино", после чего дистрибуционное подразделение анонсировало приостановку отгрузки шампанских вин в Россию.
Как заявлял президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович, комментируя ситуацию, никто не запрещает иностранному производителю называть свою продукцию шампанским и использовать это слово на этикетке. По его словам, требуется лишь подтвердить, что поставляемые напитки соответствуют стандартам на игристое вино в России.
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