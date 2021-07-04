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Опубликовано первое видео с места крушения самолета на Филиппинах

Опубликовано первое видео с места крушения самолета на Филиппинах - РИА Новости, 04.07.2021

Опубликовано первое видео с места крушения самолета на Филиппинах

В Сети появилось первое видео с места крушения военного самолета на юго-западе Филиппин. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T09:54

2021-07-04T09:54

2021-07-04T10:16

крушение военного самолета на филиппинах

с-130

филиппины

в мире

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. В Сети появилось первое видео с места крушения военного самолета на юго-западе Филиппин. На кадрах видны обломки воздушного судна. Самолет С-130 разбился на острове Холо в провинции Сулу. По словам министра обороны Делфина Лорензану как минимум 17 человек погибли, еще 40 пострадали. По предварительной информации, всего на борту находилось 92 человека. Начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана заявил, что воздушное судно не смогло сесть на взлетно-посадочную полосу.

филиппины

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2021

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Крушение военного самолета на Филиппинах. Кадры очевидца На Филиппинах при попытке посадки разбился военный самолет C-130. На борту находились 85 человек. По информации ABS-CBN News, не менее 40 из них удалось спасти. 2021-07-04T09:54 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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