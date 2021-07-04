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Опубликовано первое видео с места крушения самолета на Филиппинах
Опубликовано первое видео с места крушения самолета на Филиппинах - РИА Новости, 04.07.2021
Опубликовано первое видео с места крушения самолета на Филиппинах
В Сети появилось первое видео с места крушения военного самолета на юго-западе Филиппин. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T09:54
2021-07-04T09:54
2021-07-04T10:16
крушение военного самолета на филиппинах
с-130
филиппины
в мире
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. В Сети появилось первое видео с места крушения военного самолета на юго-западе Филиппин. На кадрах видны обломки воздушного судна. Самолет С-130 разбился на острове Холо в провинции Сулу. По словам министра обороны Делфина Лорензану как минимум 17 человек погибли, еще 40 пострадали. По предварительной информации, всего на борту находилось 92 человека. Начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана заявил, что воздушное судно не смогло сесть на взлетно-посадочную полосу.
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Крушение военного самолета на Филиппинах. Кадры очевидца
На Филиппинах при попытке посадки разбился военный самолет C-130. На борту находились 85 человек. По информации ABS-CBN News, не менее 40 из них удалось спасти.
2021-07-04T09:54
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Опубликовано первое видео с места крушения самолета на Филиппинах
09:54 04.07.2021 (обновлено: 10:16 04.07.2021)
Опубликовано видео с места крушения самолета на Филиппинах, в котором погибли 17 человек