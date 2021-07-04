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В Баку внепланово сел пассажирский самолет
В Баку внепланово сел пассажирский самолет - РИА Новости, 04.07.2021
В Баку внепланово сел пассажирский самолет
Самолет рейса Баку - Нахчыван совершил внеплановую посадку в связи с технической неисправностью в системе кондиционирования, пострадавших нет, сообщили РИА... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T08:52
2021-07-04T08:57
airbus a319
нахичевань
баку
азербайджан
происшествия
в мире
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БАКУ, 4 июл – РИА Новости. Самолет рейса Баку - Нахчыван совершил внеплановую посадку в связи с технической неисправностью в системе кондиционирования, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Азербайджанских Авиалиний" (AZAL)."Капитан воздушного судна Airbus A319 "Азербайджанских Авиалиний", вылетевшего из Баку в Нахчыван в 07.22 (06.22), развернулся и запросил посадку в (бакинском - ред.) международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной внеплановой посадки самолета стала техническая неисправность (проблема в системе кондиционирования). В 08.01 (07.01 мск) по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту", - уточнили в компании."На борту самолета находились 122 пассажира. Они будут отправлены в Нахчыван другим самолетом", - добавили в AZAL.
https://ria.ru/20210608/samolet-1736096841.html
нахичевань
баку
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airbus a319, нахичевань, баку, азербайджан, происшествия, в мире
В Баку внепланово сел пассажирский самолет
08:52 04.07.2021 (обновлено: 08:57 04.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Летевший в Нахчыван пассажирский самолет внепланово сел в Баку

Читать ria.ru в
БАКУ, 4 июл – РИА Новости. Самолет рейса Баку - Нахчыван совершил внеплановую посадку в связи с технической неисправностью в системе кондиционирования, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Азербайджанских Авиалиний" (AZAL).
"Капитан воздушного судна Airbus A319 "Азербайджанских Авиалиний", вылетевшего из Баку в Нахчыван в 07.22 (06.22), развернулся и запросил посадку в (бакинском - ред.) международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной внеплановой посадки самолета стала техническая неисправность (проблема в системе кондиционирования). В 08.01 (07.01 мск) по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту", - уточнили в компании.
"На борту самолета находились 122 пассажира. Они будут отправлены в Нахчыван другим самолетом", - добавили в AZAL.
Новый международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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Airbus A319НахичеваньБакуАзербайджанПроисшествияВ мире
 
 
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