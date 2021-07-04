https://ria.ru/20210704/samolet-1739789123.html

В Баку внепланово сел пассажирский самолет

В Баку внепланово сел пассажирский самолет - РИА Новости, 04.07.2021

В Баку внепланово сел пассажирский самолет

Самолет рейса Баку - Нахчыван совершил внеплановую посадку в связи с технической неисправностью в системе кондиционирования, пострадавших нет, сообщили РИА... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T08:52

2021-07-04T08:52

2021-07-04T08:57

airbus a319

нахичевань

баку

азербайджан

происшествия

в мире

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БАКУ, 4 июл – РИА Новости. Самолет рейса Баку - Нахчыван совершил внеплановую посадку в связи с технической неисправностью в системе кондиционирования, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Азербайджанских Авиалиний" (AZAL)."Капитан воздушного судна Airbus A319 "Азербайджанских Авиалиний", вылетевшего из Баку в Нахчыван в 07.22 (06.22), развернулся и запросил посадку в (бакинском - ред.) международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной внеплановой посадки самолета стала техническая неисправность (проблема в системе кондиционирования). В 08.01 (07.01 мск) по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту", - уточнили в компании."На борту самолета находились 122 пассажира. Они будут отправлены в Нахчыван другим самолетом", - добавили в AZAL.

https://ria.ru/20210608/samolet-1736096841.html

нахичевань

баку

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

airbus a319, нахичевань, баку, азербайджан, происшествия, в мире