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Аксенов предупредил об опасности выхода из берегов двух рек в Крыму
Аксенов предупредил об опасности выхода из берегов двух рек в Крыму - РИА Новости, 04.07.2021
Аксенов предупредил об опасности выхода из берегов двух рек в Крыму
Сильные осадки подтапливают ряд населенных пунктов в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, есть опасность выхода из берегов двух рек, сообщил глава... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T12:59
2021-07-04T13:09
подтопления в крыму
бахчисарай (крым)
сергей аксенов (политик)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Сильные осадки подтапливают ряд населенных пунктов в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, есть опасность выхода из берегов двух рек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 миллиметров). Возможен сход селевых потоков.По его словам, на место уже выехали вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов, министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев, председатель государственного комитета республики по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль."Все службы работают в усиленном режиме, на каждом участке есть старший. Ситуация в Керчи и Ялте также находится на контроле оперативного штаба. Получаю доклады о развитии ситуации в оперативном режиме", - подчеркнул Аксенов.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
бахчисарай (крым)
республика крым
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подтопления в крыму, бахчисарай (крым), сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия
Аксенов предупредил об опасности выхода из берегов двух рек в Крыму
12:59 04.07.2021 (обновлено: 13:09 04.07.2021)
 
© РИА Новости / Ирина ПавленкоЗаброшенный карьер в селе Скалистое Бахчисарайского района, который в народе называют Марсианским озером
Заброшенный карьер в селе Скалистое Бахчисарайского района, который в народе называют Марсианским озером - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Ирина Павленко

Аксенов предупредил об опасности выхода из берегов рек Бельбек и Коккозка в Крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Сильные осадки подтапливают ряд населенных пунктов в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, есть опасность выхода из берегов двух рек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 миллиметров). Возможен сход селевых потоков.
"В результате продолжающихся осадков подтапливается ряд населенных пунктов в Бахчисарайском районе. Есть опасность выхода из берегов рек Бельбек и Коккозка", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.
По его словам, на место уже выехали вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов, министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев, председатель государственного комитета республики по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль.
"Все службы работают в усиленном режиме, на каждом участке есть старший. Ситуация в Керчи и Ялте также находится на контроле оперативного штаба. Получаю доклады о развитии ситуации в оперативном режиме", - подчеркнул Аксенов.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
"Мы практически вплавь тут передвигались": подтопления на юге России
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

Сотрудники МЧС оказывают помощь местным жителям в Керчи
1 из 11

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
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© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

Последствия сильных ливней в Керчи
2 из 11

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

Глава Крыма Сергей Аксенов в Керчи
3 из 11

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

Последствия сильных ливней в Керчи
4 из 11

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

Последствия сильных ливней в Керчи
5 из 11

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© REUTERS / Alla Dmitrieva

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

Последствия сильных ливней в Керчи
6 из 11

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

© REUTERS / Alla Dmitrieva
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

Последствия сильных ливней в Керчи
7 из 11

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

Спасатели ликвидируют последствия сильного дождя в Ростове-на-Дону
8 из 11

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Повалены десятки деревьев.

Мужчины убирают ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону
9 из 11

Повалены десятки деревьев.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

Размытое дорожное покрытие в результате сильного ливня в Ростове-на-Дону
10 из 11

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

Работник коммунальной службы на тракторе убирает поваленные ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону
11 из 11

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 11

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
2 из 11

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
3 из 11

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
4 из 11

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
5 из 11

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
6 из 11

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

© REUTERS / Alla Dmitrieva
7 из 11

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
8 из 11

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /
9 из 11

Повалены десятки деревьев.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
10 из 11

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
11 из 11

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
 
Подтопления в КрымуБахчисарай (Крым)Сергей Аксенов (политик)Республика КрымПроисшествия
 
 
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