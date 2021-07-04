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Аксенов предупредил об опасности выхода из берегов двух рек в Крыму

Аксенов предупредил об опасности выхода из берегов двух рек в Крыму - РИА Новости, 04.07.2021

Аксенов предупредил об опасности выхода из берегов двух рек в Крыму

Сильные осадки подтапливают ряд населенных пунктов в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, есть опасность выхода из берегов двух рек, сообщил глава... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T12:59

2021-07-04T12:59

2021-07-04T13:09

подтопления в крыму

бахчисарай (крым)

сергей аксенов (политик)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Сильные осадки подтапливают ряд населенных пунктов в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, есть опасность выхода из берегов двух рек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 миллиметров). Возможен сход селевых потоков.По его словам, на место уже выехали вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов, министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев, председатель государственного комитета республики по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль."Все службы работают в усиленном режиме, на каждом участке есть старший. Ситуация в Керчи и Ялте также находится на контроле оперативного штаба. Получаю доклады о развитии ситуации в оперативном режиме", - подчеркнул Аксенов.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

бахчисарай (крым)

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, бахчисарай (крым), сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия