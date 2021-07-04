https://ria.ru/20210704/netflix-1739627489.html

Турист оказался в центре политического заговора в новом проекте Netflix

Турист оказался в центре политического заговора в новом проекте Netflix - РИА Новости, 04.07.2021

Турист оказался в центре политического заговора в новом проекте Netflix

На YouTube-канале Netflix опубликовали трейлер политического триллера "Рожденный быть убитым" ("Beckett"), сообщает IndieWire. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T01:41

2021-07-04T01:41

2021-07-04T01:41

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На YouTube-канале Netflix опубликовали трейлер политического триллера "Рожденный быть убитым" ("Beckett"), сообщает IndieWire.Главный герой фильма — американец по имени Беккет — отправляется со своей девушкой Эйприл в отпуск. Отдохнуть они решили в Греции. В трейлере показано, как пара с увлечением рассматривает руины древних построек и даже не догадывается, что каникулы в Европе скоро превратятся в настоящий кошмар. Машина, в которой ехали герои, падает в обрыв. Беккет просыпается в больнице, и Эйприл нет рядом с ним. Наивный турист рассказывает местным следователям обо всем, что случилось перед трагедией, и вскоре на него объявляют охоту. Путешественник оказывается втянут в политический заговор. Роль Беккета исполнил Джон Дэвид Вашингтон, спасавший мир в "Доводе" Кристофера Нолана. Его возлюбленную сыграла Алисия Викандер, известная по фильмам "Tomb Raider: Лара Крофт" Роара Утхауга, "Из машины" Алекса Гарленда и многим другим.Режиссер картины — Фердинандо Чито Филомарино, а продюсер — Лука Гуаданьино, снявший гей-драму "Зови меня своим именем".4 августа лента откроет 74-й кинофестиваль в Локарно и выйдет на стриминговой платформе уже через девять дней после показа на смотре — 13 числа.

https://ria.ru/20210616/lopez-1737185658.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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кино и сериалы, новости культуры, netflix