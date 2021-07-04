Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210704/nato-1739812373.html
Песков оценил отношения России с НАТО
Песков оценил отношения России с НАТО - РИА Новости, 04.07.2021
Песков оценил отношения России с НАТО
Россия всегда сохраняла заинтересованность в налаживании с НАТО конструктивных отношений, даже с Североатлантическим альянсом можно и нужно говорить, считает... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T14:30
2021-07-04T14:32
россия
владимир соловьев (телеведущий)
нато
дмитрий песков
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_9b14a30c8401804b9426a6f6512f29a3.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Россия всегда сохраняла заинтересованность в налаживании с НАТО конструктивных отношений, даже с Североатлантическим альянсом можно и нужно говорить, считает пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Российская Федерация всегда сохраняла заинтересованность в налаживании с НАТО конструктивных отношений... Даже с Североатлантическим альянсом можно и нужно говорить, потому что только в диалоге можно точно доводить до визави свои озабоченности", - сказал Песков в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в интервью Владимиру Соловьеву.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что никакую стабильность на континенте НАТО не несет, этот блок создавался для противостояния и конфронтации."Сейчас, несмотря на попытки его (диалог - ред.) возобновить, мы сталкиваемся с попыткой навязать нам какую-то повестку дня. Причем в ультимативной форме. Это делает пока такой диалог на тех условиях, которые нам пытаются выдвигать, невозможным", — добавил пресс-секретарь российского президента".
https://ria.ru/20210704/turtsiya-1739811861.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3c05dbf798c23c0403b09dae93b88e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир соловьев (телеведущий), нато, дмитрий песков, политика
Песков оценил отношения России с НАТО
14:30 04.07.2021 (обновлено: 14:32 04.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

Песков заявил, что Россия всегда была заинтересована в конструктивных отношениях с НАТО

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Россия всегда сохраняла заинтересованность в налаживании с НАТО конструктивных отношений, даже с Североатлантическим альянсом можно и нужно говорить, считает пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российская Федерация всегда сохраняла заинтересованность в налаживании с НАТО конструктивных отношений... Даже с Североатлантическим альянсом можно и нужно говорить, потому что только в диалоге можно точно доводить до визави свои озабоченности", - сказал Песков в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в интервью Владимиру Соловьеву.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что никакую стабильность на континенте НАТО не несет, этот блок создавался для противостояния и конфронтации.
"Автомат Калашникова, он не может быть ничем, кроме автомата Калашникова. И так же НАТО. Не может быть ничем, кроме НАТО. Это блок, который создавался для противостояния, для конфронтации... Эти функции он продолжает выполнять, ибо он не заточен не на что другое. Никакую стабильность он не несет на континенте. Наоборот, это является элементом дестабилизирующим", - сказал Песков.
"Сейчас, несмотря на попытки его (диалог - ред.) возобновить, мы сталкиваемся с попыткой навязать нам какую-то повестку дня. Причем в ультимативной форме. Это делает пока такой диалог на тех условиях, которые нам пытаются выдвигать, невозможным", — добавил пресс-секретарь российского президента".
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода по итогам российско-турецких переговоров - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
Вчера, 14:24
Песков назвал Турцию примером, что со странами НАТО возможно партнерство
 
РоссияВладимир Соловьев (телеведущий)НАТОДмитрий ПесковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Умер бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров
07:58Синоптики ожидают до плюс 27 градусов в Москве в понедельник
07:39В Приморье возбудили дело после того, как мужчина 17 часов пробыл в лифте
07:35NHK: спасатели в Японии извлекли мать с грудным ребенком из-под завалов
07:25Роспотребнадзор: почти половина россиян ведут нездоровый образ жизни
07:10На химзаводе в пригороде Бангкока прогремел мощный взрыв
06:54На Филиппинах завершилась поисковая операция после крушения самолета ВВС
06:37Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
06:14Во Флориде снесли сохранившуюся часть обрушившегося дома
06:07Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса
05:19В Госдуме предложили способ снизить цены в России по советской системе
05:06Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости ВИЧ в России
04:53Инфекционист рассказал об особенностях COVID-19 у привитых
04:15Россиян предупредили о популярном летнем мошенничестве
04:03На месте оползня в Японии погибли три человека
04:01На Кубе с диагнозом COVID-19 изолировали более 150 туристов из России
03:55Постпред России при ООН назвал недопустимый сценарий увеличения Совбеза
03:33Россиянкам назвали правильный способ избавления от растяжек
03:31Броневик "Тайфун-ВДВ" получил уникальную 30-миллиметровую пушку
03:20Число жертв крушения самолета ВВС на Филиппинах достигло 50 человек
Лента новостейМолния