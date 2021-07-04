https://ria.ru/20210704/nato-1739812373.html

Песков оценил отношения России с НАТО

Песков оценил отношения России с НАТО - РИА Новости, 04.07.2021

Песков оценил отношения России с НАТО

Россия всегда сохраняла заинтересованность в налаживании с НАТО конструктивных отношений, даже с Североатлантическим альянсом можно и нужно говорить, считает... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T14:30

2021-07-04T14:30

2021-07-04T14:32

россия

владимир соловьев (телеведущий)

нато

дмитрий песков

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Россия всегда сохраняла заинтересованность в налаживании с НАТО конструктивных отношений, даже с Североатлантическим альянсом можно и нужно говорить, считает пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Российская Федерация всегда сохраняла заинтересованность в налаживании с НАТО конструктивных отношений... Даже с Североатлантическим альянсом можно и нужно говорить, потому что только в диалоге можно точно доводить до визави свои озабоченности", - сказал Песков в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в интервью Владимиру Соловьеву.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что никакую стабильность на континенте НАТО не несет, этот блок создавался для противостояния и конфронтации."Сейчас, несмотря на попытки его (диалог - ред.) возобновить, мы сталкиваемся с попыткой навязать нам какую-то повестку дня. Причем в ультимативной форме. Это делает пока такой диалог на тех условиях, которые нам пытаются выдвигать, невозможным", — добавил пресс-секретарь российского президента".

https://ria.ru/20210704/turtsiya-1739811861.html

россия

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россия, владимир соловьев (телеведущий), нато, дмитрий песков, политика