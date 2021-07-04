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На юго-западе Крыма два села попали в зону подтопления
На юго-западе Крыма два села попали в зону подтопления - РИА Новости, 04.07.2021
На юго-западе Крыма два села попали в зону подтопления
В зону подтопления из-за сильных осадков попали два села в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, уровень воды на некоторых участках достигал более полутора РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T15:54
2021-07-04T16:29
россия
керчь
ялта
республика крым
происшествия
подтопления в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. В зону подтопления из-за сильных осадков попали два села в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, уровень воды на некоторых участках достигал более полутора метров, угроз для жизни населения нет, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 миллиметров осадков). Возможен сход селевых потоков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе. Там из берегов вышли две реки и сошел сель."В зоне подтопления оказались два села. Это Куйбышево и Голубинка. Порядка 60 домовладений находится в зоне подтопления. Вода на некоторых участках достигала более полутора метров. На текущий момент никаких угроз жизни и здоровью населения мы не видим. Началась эвакуация жителей", - сказал Кабанов.По его словам, ситуация находится под контролем. При этом синоптики прогнозируют продолжение осадков."Сейчас оцениваем масштабы разрушений", - подчеркнул вице-премьер.Как сообщило МЧС РФ, в зоне подтопления оказалось также село Соколиное. В региональном главке ведомства организована работа межведомственного оперштаба, координирующего действия сил и средств, участвующих в оказании помощи населению. В частности, для оказания помощи направлена аэромобильная группировка в количестве 40 человек, пяти единиц техники и шести плавсредств."Ситуация, связанная с комплексом опасных метеоявлений, находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Республике Крым. Социально значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно. Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Республики Крым осуществляют постоянный мониторинг ситуации", - уточняет МЧС РФ.Первый мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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россия, керчь, ялта, республика крым, происшествия, подтопления в крыму
На юго-западе Крыма два села попали в зону подтопления
15:54 04.07.2021 (обновлено: 16:29 04.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС на одной из улиц Ялты
Сотрудник МЧС на одной из улиц Ялты - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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На юго-западе Крыма два села попали в зону подтопления, угрозы для жизни людей нет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. В зону подтопления из-за сильных осадков попали два села в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, уровень воды на некоторых участках достигал более полутора метров, угроз для жизни населения нет, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.
В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 миллиметров осадков). Возможен сход селевых потоков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе. Там из берегов вышли две реки и сошел сель.
"В зоне подтопления оказались два села. Это Куйбышево и Голубинка. Порядка 60 домовладений находится в зоне подтопления. Вода на некоторых участках достигала более полутора метров. На текущий момент никаких угроз жизни и здоровью населения мы не видим. Началась эвакуация жителей", - сказал Кабанов.
По его словам, ситуация находится под контролем. При этом синоптики прогнозируют продолжение осадков.
"Сейчас оцениваем масштабы разрушений", - подчеркнул вице-премьер.
Как сообщило МЧС РФ, в зоне подтопления оказалось также село Соколиное. В региональном главке ведомства организована работа межведомственного оперштаба, координирующего действия сил и средств, участвующих в оказании помощи населению. В частности, для оказания помощи направлена аэромобильная группировка в количестве 40 человек, пяти единиц техники и шести плавсредств.
"Ситуация, связанная с комплексом опасных метеоявлений, находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Республике Крым. Социально значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно. Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Республики Крым осуществляют постоянный мониторинг ситуации", - уточняет МЧС РФ.
Первый мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
 
РоссияКерчьЯлтаРеспублика КрымПроисшествияПодтопления в Крыму
 
 
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