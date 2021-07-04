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На юго-западе Крыма два села попали в зону подтопления

На юго-западе Крыма два села попали в зону подтопления - РИА Новости, 04.07.2021

На юго-западе Крыма два села попали в зону подтопления

В зону подтопления из-за сильных осадков попали два села в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, уровень воды на некоторых участках достигал более полутора РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T15:54

2021-07-04T15:54

2021-07-04T16:29

россия

керчь

ялта

республика крым

происшествия

подтопления в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. В зону подтопления из-за сильных осадков попали два села в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, уровень воды на некоторых участках достигал более полутора метров, угроз для жизни населения нет, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 миллиметров осадков). Возможен сход селевых потоков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе. Там из берегов вышли две реки и сошел сель."В зоне подтопления оказались два села. Это Куйбышево и Голубинка. Порядка 60 домовладений находится в зоне подтопления. Вода на некоторых участках достигала более полутора метров. На текущий момент никаких угроз жизни и здоровью населения мы не видим. Началась эвакуация жителей", - сказал Кабанов.По его словам, ситуация находится под контролем. При этом синоптики прогнозируют продолжение осадков."Сейчас оцениваем масштабы разрушений", - подчеркнул вице-премьер.Как сообщило МЧС РФ, в зоне подтопления оказалось также село Соколиное. В региональном главке ведомства организована работа межведомственного оперштаба, координирующего действия сил и средств, участвующих в оказании помощи населению. В частности, для оказания помощи направлена аэромобильная группировка в количестве 40 человек, пяти единиц техники и шести плавсредств."Ситуация, связанная с комплексом опасных метеоявлений, находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Республике Крым. Социально значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно. Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Республики Крым осуществляют постоянный мониторинг ситуации", - уточняет МЧС РФ.Первый мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

россия

керчь

ялта

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, керчь, ялта, республика крым, происшествия, подтопления в крыму