https://ria.ru/20210704/koronavirus-1739801002.html

В Москве за сутки госпитализировали 1548 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1548 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 04.07.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1548 пациентов с COVID-19

Более 1,5 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 732 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T11:49

2021-07-04T11:49

2021-07-04T11:49

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 732 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 7624 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1548 человек. На ИВЛ находятся 732 человека", — сообщили в штабе.Кроме того, в городе выздоровели ещё 5747 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 182 540. В столице скончались 111 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210702/stadiya-1739679604.html

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