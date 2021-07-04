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Инфекционист объяснил, почему изменились симптомы заражения коронавирусом
Инфекционист объяснил, почему изменились симптомы заражения коронавирусом - РИА Новости, 04.07.2021
Инфекционист объяснил, почему изменились симптомы заражения коронавирусом
Коронавирус из-за мутации стал "маскироваться" под вирусную сезонную инфекцию, основными симптомами теперь являются насморк, боль в горле, кишечные... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T11:48
2021-07-04T11:48
2021-07-04T14:47
распространение коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Коронавирус из-за мутации стал "маскироваться" под вирусную сезонную инфекцию, основными симптомами теперь являются насморк, боль в горле, кишечные расстройства, а вот потеря обоняния отошла на второй план, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Он пояснил, что теперь основными симптомами стали насморк, боль в горле, кишечные расстройства, при этом потеря обоняния ушла на второй план.По словам Тимакова, отличить коронавирус от обычной сезонной простуды очень сложно самостоятельно, зачастую люди не предполагают, что у них COVID-19, и не обращаются к врачу вовремя.
https://ria.ru/20210702/otlichiya-1739525528.html
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
Инфекционист объяснил, почему изменились симптомы заражения коронавирусом
11:48 04.07.2021 (обновлено: 14:47 04.07.2021)
Инфекционист Тимаков заявил, что коронавирус мутировал и стал похож на сезонную простуду