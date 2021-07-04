https://ria.ru/20210704/koronavirus-1739800846.html

Инфекционист объяснил, почему изменились симптомы заражения коронавирусом

Инфекционист объяснил, почему изменились симптомы заражения коронавирусом - РИА Новости, 04.07.2021

Инфекционист объяснил, почему изменились симптомы заражения коронавирусом

Коронавирус из-за мутации стал "маскироваться" под вирусную сезонную инфекцию, основными симптомами теперь являются насморк, боль в горле, кишечные... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T11:48

2021-07-04T11:48

2021-07-04T14:47

распространение коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Коронавирус из-за мутации стал "маскироваться" под вирусную сезонную инфекцию, основными симптомами теперь являются насморк, боль в горле, кишечные расстройства, а вот потеря обоняния отошла на второй план, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Он пояснил, что теперь основными симптомами стали насморк, боль в горле, кишечные расстройства, при этом потеря обоняния ушла на второй план.По словам Тимакова, отличить коронавирус от обычной сезонной простуды очень сложно самостоятельно, зачастую люди не предполагают, что у них COVID-19, и не обращаются к врачу вовремя.

https://ria.ru/20210702/otlichiya-1739525528.html

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