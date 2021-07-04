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https://ria.ru/20210704/koronavirus-1739800846.html
Инфекционист объяснил, почему изменились симптомы заражения коронавирусом
Инфекционист объяснил, почему изменились симптомы заражения коронавирусом - РИА Новости, 04.07.2021
Инфекционист объяснил, почему изменились симптомы заражения коронавирусом
Коронавирус из-за мутации стал "маскироваться" под вирусную сезонную инфекцию, основными симптомами теперь являются насморк, боль в горле, кишечные... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T11:48
2021-07-04T14:47
распространение коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Коронавирус из-за мутации стал "маскироваться" под вирусную сезонную инфекцию, основными симптомами теперь являются насморк, боль в горле, кишечные расстройства, а вот потеря обоняния отошла на второй план, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Он пояснил, что теперь основными симптомами стали насморк, боль в горле, кишечные расстройства, при этом потеря обоняния ушла на второй план.По словам Тимакова, отличить коронавирус от обычной сезонной простуды очень сложно самостоятельно, зачастую люди не предполагают, что у них COVID-19, и не обращаются к врачу вовремя.
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
Инфекционист объяснил, почему изменились симптомы заражения коронавирусом
11:48 04.07.2021 (обновлено: 14:47 04.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Инфекционист Тимаков заявил, что коронавирус мутировал и стал похож на сезонную простуду

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Коронавирус из-за мутации стал "маскироваться" под вирусную сезонную инфекцию, основными симптомами теперь являются насморк, боль в горле, кишечные расстройства, а вот потеря обоняния отошла на второй план, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию", — сказал Тимаков.

Он пояснил, что теперь основными симптомами стали насморк, боль в горле, кишечные расстройства, при этом потеря обоняния ушла на второй план.
По словам Тимакова, отличить коронавирус от обычной сезонной простуды очень сложно самостоятельно, зачастую люди не предполагают, что у них COVID-19, и не обращаются к врачу вовремя.
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