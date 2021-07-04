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https://ria.ru/20210704/donbass-1739810734.html
В Кремле прокомментировали ситуацию в Донбассе
В Кремле прокомментировали ситуацию в Донбассе - РИА Новости, 04.07.2021
В Кремле прокомментировали ситуацию в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские власти пытаются представить Россию участником конфликта в Донбассе, что совершенно не... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T14:09
2021-07-04T14:57
ситуация в днр и лнр
владимир соловьев (телеведущий)
дмитрий песков
в мире
россия
донбасс
украина
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские власти пытаются представить Россию участником конфликта в Донбассе, что совершенно не соответствует действительности и неприемлемо ни для РФ, ни для других участников "нормандской четверки"."Это убежденная позиция Украины, они пытаются представить нашу страну участником конфликта... Участником конфликта, да, что совершенно не соответствует действительности. Это неприемлемо ни для нас, ни для других, наверное, участников "четверки", - сказал Песков в студии программы "Москва. Кремль. Путин" в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале "Россия 1"."Но главная проблема, это то, что - а) Украина не хочет выполнять минские договоренности; б) Украина последовательно пытается размывать важность минских договоренностей, говоря о том, что нужно их чем-то заменить, что они уже вроде как неживые, эти минские договоренности", - сказал Песков.“Провоцирование ситуации Украиной, действительно, это реальность - печальная реальность в условиях, в которых нам приходится жить. Вы видите, что президент Путин принимает решения, которые четко показывают наш настрой. И принимает решения, которые не остаются незамеченными. Имеются в виду и наши маневры, и наши учения. С той только разницей, что все это происходит на нашей собственной территории", - сказал отметил пресс-секретарь президента.Он отметил, что Россия не перемещает военную инфраструктуру на другие континенты."И в этом плане ни у кого, наверное, не должно быть сомнений в решительности президента Путина и российской стороны в целом", - добавил представитель Кремля."Москва в любом случае не будет закрывать глаза на гуманитарные проблемы нескольких миллионов человек, отторгнутых своим государством и взятым своим государством в страшную блокаду. Россия оказывала гуманитарную помощь и будет продолжать это делать", - констатировал Песков.Он добавил, что Москва, Париж и Берлин делают все возможное, чтобы все-таки обеспечить реализацию минского комплекса мер."Ибо только через реализацию этого комплекса мер лежит путь к урегулированию этой проблемы", - сказал представитель Кремля.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
https://ria.ru/20210616/ukraina-1737126600.html
https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739750259.html
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ситуация в днр и лнр, владимир соловьев (телеведущий), дмитрий песков, в мире, россия, донбасс, украина
В Кремле прокомментировали ситуацию в Донбассе
14:09 04.07.2021 (обновлено: 14:57 04.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Песков заявил, что Россия не будет закрывать глаза на проблемы миллионов жителей Донбасса

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские власти пытаются представить Россию участником конфликта в Донбассе, что совершенно не соответствует действительности и неприемлемо ни для РФ, ни для других участников "нормандской четверки".
"Это убежденная позиция Украины, они пытаются представить нашу страну участником конфликта... Участником конфликта, да, что совершенно не соответствует действительности. Это неприемлемо ни для нас, ни для других, наверное, участников "четверки", - сказал Песков в студии программы "Москва. Кремль. Путин" в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале "Россия 1".
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"Но главная проблема, это то, что - а) Украина не хочет выполнять минские договоренности; б) Украина последовательно пытается размывать важность минских договоренностей, говоря о том, что нужно их чем-то заменить, что они уже вроде как неживые, эти минские договоренности", - сказал Песков.
“Провоцирование ситуации Украиной, действительно, это реальность - печальная реальность в условиях, в которых нам приходится жить. Вы видите, что президент Путин принимает решения, которые четко показывают наш настрой. И принимает решения, которые не остаются незамеченными. Имеются в виду и наши маневры, и наши учения. С той только разницей, что все это происходит на нашей собственной территории", - сказал отметил пресс-секретарь президента.
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"Москва в любом случае не будет закрывать глаза на гуманитарные проблемы нескольких миллионов человек, отторгнутых своим государством и взятым своим государством в страшную блокаду. Россия оказывала гуманитарную помощь и будет продолжать это делать", - констатировал Песков.
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Он добавил, что Москва, Париж и Берлин делают все возможное, чтобы все-таки обеспечить реализацию минского комплекса мер.
"Ибо только через реализацию этого комплекса мер лежит путь к урегулированию этой проблемы", - сказал представитель Кремля.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВладимир Соловьев (телеведущий)Дмитрий ПесковВ миреРоссияДонбассУкраина
 
 
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