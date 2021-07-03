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Стратегия: "вестернизация" грозит России утратой культурного суверенитета
Стратегия: "вестернизация" грозит России утратой культурного суверенитета - РИА Новости, 03.07.2021
Стратегия: "вестернизация" грозит России утратой культурного суверенитета
Информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры усиливают угрозу утраты Россией культурного суверенитета, следует из утверждённой президентом... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T15:10
2021-07-03T15:10
культура
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры усиливают угрозу утраты Россией культурного суверенитета, следует из утверждённой президентом РФ Владимиром Путиным Стратегии национальной безопасности России."Информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры усиливают угрозу утраты Российской Федерацией своего культурного суверенитета", - говорится в документе.Отмечается, что участились попытки фальсификации российской и мировой истории, искажения исторической правды и уничтожения исторической памяти. Кроме того, недоброжелатели разжигают в России межнациональные и межконфессиональные конфликты и пытаются ослабить государствообразующий народ.
https://ria.ru/20210701/putin-1739384833.html
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культура, россия, владимир путин, безопасность
Стратегия: "вестернизация" грозит России утратой культурного суверенитета
15:10 03.07.2021
 
© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУчебник по истории России
Учебник по истории России - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Стратегия: "вестернизация" грозит России утратой культурного суверенитета

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры усиливают угрозу утраты Россией культурного суверенитета, следует из утверждённой президентом РФ Владимиром Путиным Стратегии национальной безопасности России.
"Информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры усиливают угрозу утраты Российской Федерацией своего культурного суверенитета", - говорится в документе.
Отмечается, что участились попытки фальсификации российской и мировой истории, искажения исторической правды и уничтожения исторической памяти. Кроме того, недоброжелатели разжигают в России межнациональные и межконфессиональные конфликты и пытаются ослабить государствообразующий народ.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
1 июля, 12:34
Путин призвал не допускать фальсификации истории
 
КультураРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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