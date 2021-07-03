https://ria.ru/20210703/vesternizatsiya-1739741855.html

Стратегия: "вестернизация" грозит России утратой культурного суверенитета

Стратегия: "вестернизация" грозит России утратой культурного суверенитета - РИА Новости, 03.07.2021

Стратегия: "вестернизация" грозит России утратой культурного суверенитета

Информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры усиливают угрозу утраты Россией культурного суверенитета, следует из утверждённой президентом... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T15:10

2021-07-03T15:10

2021-07-03T15:10

культура

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры усиливают угрозу утраты Россией культурного суверенитета, следует из утверждённой президентом РФ Владимиром Путиным Стратегии национальной безопасности России."Информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры усиливают угрозу утраты Российской Федерацией своего культурного суверенитета", - говорится в документе.Отмечается, что участились попытки фальсификации российской и мировой истории, искажения исторической правды и уничтожения исторической памяти. Кроме того, недоброжелатели разжигают в России межнациональные и межконфессиональные конфликты и пытаются ослабить государствообразующий народ.

https://ria.ru/20210701/putin-1739384833.html

россия

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2021

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культура, россия, владимир путин, безопасность