https://ria.ru/20210703/sertifikat-1739728488.html

В Москве завели дело из-за продажи поддельного сертификата о вакцинации

В Москве завели дело из-за продажи поддельного сертификата о вакцинации - РИА Новости, 03.07.2021

В Москве завели дело из-за продажи поддельного сертификата о вакцинации

Полицейские задержали 29-летнего подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельного сертификата о вакцинации против коронавируса в Москве, сообщается на сайте... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T12:02

2021-07-03T12:02

2021-07-03T12:02

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Полицейские задержали 29-летнего подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельного сертификата о вакцинации против коронавируса в Москве, сообщается на сайте столичного ГУМВД России."Полицейские задержали мужчину, доставившего заказчику сертификат о вакцинации без ее фактического прохождения. Установлено, что задержанный является курьером организации, предоставляющей услуги по доставке товаров. В ходе выяснения обстоятельств противоправного деяния оперативники установили 29-летнего молодого человека, который непосредственно изготовил и сбыл поддельную справку, передав ее сотруднику курьерской службы", - говорится в сообщении.Сообщается, что сотрудники полиции выявляют дополнительные факты преступления задержанного, а также устанавливают соучастников."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738708149.html

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