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В Москве завели дело из-за продажи поддельного сертификата о вакцинации
В Москве завели дело из-за продажи поддельного сертификата о вакцинации - РИА Новости, 03.07.2021
В Москве завели дело из-за продажи поддельного сертификата о вакцинации
Полицейские задержали 29-летнего подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельного сертификата о вакцинации против коронавируса в Москве, сообщается на сайте... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T12:02
2021-07-03T12:02
2021-07-03T12:02
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Полицейские задержали 29-летнего подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельного сертификата о вакцинации против коронавируса в Москве, сообщается на сайте столичного ГУМВД России."Полицейские задержали мужчину, доставившего заказчику сертификат о вакцинации без ее фактического прохождения. Установлено, что задержанный является курьером организации, предоставляющей услуги по доставке товаров. В ходе выяснения обстоятельств противоправного деяния оперативники установили 29-летнего молодого человека, который непосредственно изготовил и сбыл поддельную справку, передав ее сотруднику курьерской службы", - говорится в сообщении.Сообщается, что сотрудники полиции выявляют дополнительные факты преступления задержанного, а также устанавливают соучастников."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавляется в сообщении.
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В Москве завели дело из-за продажи поддельного сертификата о вакцинации
В Москве завели дело из-за продажи поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19