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В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой - РИА Новости, 03.07.2021
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T21:47
2021-07-03T21:47
2021-07-03T21:47
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пользователи Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе соцсети произошел примерно после 21.00 мск. О проблемах сообщают пользователи из таких стран, как США и РФ.В частности, в США 77% жалоб связаны с загрузкой новостной ленты, 12% - с работой сайта, а 11% - с авторизацией.
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россия, сша, технологии, в мире
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе соцсети