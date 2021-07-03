https://ria.ru/20210703/sboy-1739770075.html

В работе Instagram произошел сбой

В работе Instagram произошел сбой - РИА Новости, 03.07.2021

В работе Instagram произошел сбой

Пользователи Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T21:47

2021-07-03T21:47

2021-07-03T21:47

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пользователи Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе соцсети произошел примерно после 21.00 мск. О проблемах сообщают пользователи из таких стран, как США и РФ.В частности, в США 77% жалоб связаны с загрузкой новостной ленты, 12% - с работой сайта, а 11% - с авторизацией.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, технологии, в мире