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В Бийске загорелся цех предприятия "Алтайский бойлер"
В Бийске загорелся цех предприятия "Алтайский бойлер" - РИА Новости, 03.07.2021
В Бийске загорелся цех предприятия "Алтайский бойлер"
Пожар в цехе компании "Алтайский бройлер" тушат в Бийске, площадь возгорания - 2 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля, сообщили РИА Новости в МЧС по... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T13:17
2021-07-03T15:44
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бийск
алтайский край
происшествия
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БАРНАУЛ, 3 июл - РИА Новости. Пожар в цехе компании "Алтайский бройлер" тушат в Бийске, площадь возгорания - 2 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля, сообщили РИА Новости в МЧС по Алтайскому краю."В Бийске идёт тушение пожара в цехе компании "Алтайский бройлер", там обрушилась кровля. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, рабочие успели покинуть цех", - рассказали в МЧС.Пожар в цехе компании "Алтайский бройлер" в Бийске локализован, площадь возгорания составила 2,8 тысячи квадратных метров, жертв и пострадавших нет, позже сообщили РИА Новости в МЧС по Алтайскому краю."Возгорание в цехе компании "Алтайский бройлер" в Бийске локализовано, площадь пожара, по приблизительным оценкам, составила 2,8 тысячи квадратных метров, жертв и пострадавших нет - люди сами покинули здание", - рассказали в МЧС.Также уточняется, что в тушении задействованы значительные силы и средства.Пожар в цехе компании "Алтайский бройлер" в Бийске ликвидировали, его тушили 49 человек, привлекали 20 единиц техники, позже сообщила пресс-служба МЧС по Алтайскому краю."Пожар ликвидирован. По уточненной информации, к работе были привлечены 49 человек, 20 единиц техники, из них от МЧС России 34 человека и 14 единиц техники (в том числе девять автоцистерн и две автолестницы). В условиях сильного задымления работало пять звеньев газодымозащитной службы. Причина случившегося выясняется", - говорится в сообщении.Возгорание на территории предприятия "Алтайский бройлер" в Бийске произошло в компрессорном цехе, где проводились строительные работы субподрядной организацией, позже сообщили РИА Новости в пресс-службе группы "Черкизово" (владеет "Алтайским бройлером")."В субботу, в 15.20 (11.20 по московскому времени) на территории предприятия "Алтайский бройлер" произошло возгорание в компрессорном цехе, где проводились строительные работы субподрядной организацией. Через 15 минут на место прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению огня", - сообщили в "Черкизово"."Из-за санитарного дня на предприятии в момент начала пожара находилось небольшое количество людей. Весь персонал был эвакуирован. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - добавили в компании.
https://ria.ru/20210626/saratov-1738725930.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бийск, алтайский край, происшествия
В Бийске загорелся цех предприятия "Алтайский бойлер"
13:17 03.07.2021 (обновлено: 15:44 03.07.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС по Алтайскому краюПожар в цехе предприятия "Алтайский бойлер" в Бийске
Пожар в цехе предприятия Алтайский бойлер в Бийске - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© Фото : ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Бийске загорелся цех предприятия "Алтайский бойлер" на площади двух тысяч квадратных метров

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БАРНАУЛ, 3 июл - РИА Новости. Пожар в цехе компании "Алтайский бройлер" тушат в Бийске, площадь возгорания - 2 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля, сообщили РИА Новости в МЧС по Алтайскому краю.
"В Бийске идёт тушение пожара в цехе компании "Алтайский бройлер", там обрушилась кровля. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, рабочие успели покинуть цех", - рассказали в МЧС.
Пожар в цехе компании "Алтайский бройлер" в Бийске локализован, площадь возгорания составила 2,8 тысячи квадратных метров, жертв и пострадавших нет, позже сообщили РИА Новости в МЧС по Алтайскому краю.
"Возгорание в цехе компании "Алтайский бройлер" в Бийске локализовано, площадь пожара, по приблизительным оценкам, составила 2,8 тысячи квадратных метров, жертв и пострадавших нет - люди сами покинули здание", - рассказали в МЧС.
Также уточняется, что в тушении задействованы значительные силы и средства.
Пожар в цехе компании "Алтайский бройлер" в Бийске ликвидировали, его тушили 49 человек, привлекали 20 единиц техники, позже сообщила пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.
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"Пожар ликвидирован. По уточненной информации, к работе были привлечены 49 человек, 20 единиц техники, из них от МЧС России 34 человека и 14 единиц техники (в том числе девять автоцистерн и две автолестницы). В условиях сильного задымления работало пять звеньев газодымозащитной службы. Причина случившегося выясняется", - говорится в сообщении.
Возгорание на территории предприятия "Алтайский бройлер" в Бийске произошло в компрессорном цехе, где проводились строительные работы субподрядной организацией, позже сообщили РИА Новости в пресс-службе группы "Черкизово" (владеет "Алтайским бройлером").
"В субботу, в 15.20 (11.20 по московскому времени) на территории предприятия "Алтайский бройлер" произошло возгорание в компрессорном цехе, где проводились строительные работы субподрядной организацией. Через 15 минут на место прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению огня", - сообщили в "Черкизово".
"Из-за санитарного дня на предприятии в момент начала пожара находилось небольшое количество людей. Весь персонал был эвакуирован. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - добавили в компании.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БийскАлтайский крайПроисшествия
 
 
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