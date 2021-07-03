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В Мексиканском заливе потушили подводный пожар
В Мексиканском заливе потушили подводный пожар - РИА Новости, 03.07.2021
В Мексиканском заливе потушили подводный пожар
Подводный пожар, вспыхнувший на морском трубопроводе в Мексиканском заливе, уже потушили, сообщает нефтегазовая компания Pemex. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T03:56
2021-07-03T03:56
2021-07-03T10:34
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pemex
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МЕХИКО, 3 июл — РИА Новости. Подводный пожар, вспыхнувший на морском трубопроводе в Мексиканском заливе, уже потушили, сообщает нефтегазовая компания Pemex."Закрытие соединительных клапанов трубопровода остановило утечку газа и помогло остановить горение. Около 10:45 чрезвычайная ситуация была устранена, восстановлены нормальные рабочие условия", — говорится в сообщении.Инцидент произошел у побережья в районе города Сьюдад-дель-Кармен (штат Кампече). Из-за утечки газа из 12-дюймового трубопровода на глубине 78 метров, в 150 метрах от платформы Ku-Charly, в 5:15 утра 2 июля началось подводное возгорание. Аварийные работы продолжались более пяти часов, в них участвовали три пожарных судна. При пожаре никто не пострадал.Почему загорелся трубопровод, пока неясно: в Pemex сообщили, что анализируют возможные причины.Морская платформа Ku-Charly действует в составе комплекса Ku Maloob Zaap. Это одно из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают порядка 95 тысяч баррелей нефти в сутки.
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мехико, мексиканский залив, pemex, в мире
В Мексиканском заливе потушили подводный пожар
03:56 03.07.2021 (обновлено: 10:34 03.07.2021)
В Мексиканском заливе потушили подводный пожар на трубопроводе нефтегазовой компании Pemex
МЕХИКО, 3 июл — РИА Новости.
Подводный пожар, вспыхнувший на морском трубопроводе в Мексиканском заливе
, уже потушили, сообщает нефтегазовая компания Pemex
.
"Закрытие соединительных клапанов трубопровода остановило утечку газа и помогло остановить горение. Около 10:45 чрезвычайная ситуация была устранена, восстановлены нормальные рабочие условия", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел у побережья в районе города Сьюдад-дель-Кармен (штат Кампече). Из-за утечки газа из 12-дюймового трубопровода на глубине 78 метров, в 150 метрах от платформы Ku-Charly, в 5:15 утра 2 июля началось подводное возгорание. Аварийные работы продолжались более пяти часов, в них участвовали три пожарных судна. При пожаре никто не пострадал.
Почему загорелся трубопровод, пока неясно: в Pemex сообщили, что анализируют возможные причины.
Морская платформа Ku-Charly действует в составе комплекса Ku Maloob Zaap. Это одно из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают порядка 95 тысяч баррелей нефти в сутки.