https://ria.ru/20210703/pozhar-1739705059.html

В Краснодарском крае загорелась крыша жилого дома

В Краснодарском крае загорелась крыша жилого дома - РИА Новости, 03.07.2021

В Краснодарском крае загорелась крыша жилого дома

Кровля жилого паятиэтажного дома горит в Горячем Ключе под Краснодаром, огонь локализован на площади 400 квадратных метров, жильцов эвакуируют, сообщается на... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T01:22

2021-07-03T01:22

2021-07-03T01:22

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

краснодар

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Кровля жилого паятиэтажного дома горит в Горячем Ключе под Краснодаром, огонь локализован на площади 400 квадратных метров, жильцов эвакуируют, сообщается на сайте ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Отмечается, что ситуация находится на особом контроле главка МЧС России по Краснодарскому краю."00.29 локализация пожара на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Добавляется, что эвакуировано 100 человек, на месте развернут штаб пожаротушения.

https://ria.ru/20210702/vzryv-1739552007.html

россия

москва

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краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, краснодар, краснодарский край, происшествия