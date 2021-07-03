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В Краснодарском крае загорелась крыша жилого дома
В Краснодарском крае загорелась крыша жилого дома - РИА Новости, 03.07.2021
В Краснодарском крае загорелась крыша жилого дома
Кровля жилого паятиэтажного дома горит в Горячем Ключе под Краснодаром, огонь локализован на площади 400 квадратных метров, жильцов эвакуируют, сообщается на... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T01:22
2021-07-03T01:22
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
краснодар
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Кровля жилого паятиэтажного дома горит в Горячем Ключе под Краснодаром, огонь локализован на площади 400 квадратных метров, жильцов эвакуируют, сообщается на сайте ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Отмечается, что ситуация находится на особом контроле главка МЧС России по Краснодарскому краю."00.29 локализация пожара на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Добавляется, что эвакуировано 100 человек, на месте развернут штаб пожаротушения.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, краснодар, краснодарский край, происшествия
В Краснодарском крае загорелась крыша жилого дома
01:22 03.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Горячем ключе в Краснодарском крае загорелась крыша жилого дома

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Кровля жилого паятиэтажного дома горит в Горячем Ключе под Краснодаром, огонь локализован на площади 400 квадратных метров, жильцов эвакуируют, сообщается на сайте ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"В 0.10 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание кровли в жилом пятиэтажном доме на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация находится на особом контроле главка МЧС России по Краснодарскому краю.
"00.29 локализация пожара на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Добавляется, что эвакуировано 100 человек, на месте развернут штаб пожаротушения.
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