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Полный бак: в России хотят запретить экспорт бензина
Полный бак: в России хотят запретить экспорт бензина - РИА Новости, 03.07.2021
Полный бак: в России хотят запретить экспорт бензина
Цены на бензин бьют рекорды — не помогает даже демпферный механизм. В правительстве рассматривают вариант временного запрета на экспорт топлива. Это помогло бы... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T08:00
2021-07-03T08:02
виталий манкевич
цены на нефть
михаил колесников
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
опек
аи-92
александр новак
аи-95
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Цены на бензин бьют рекорды — не помогает даже демпферный механизм. В правительстве рассматривают вариант временного запрета на экспорт топлива. Это помогло бы потребителям, но ударило бы по нефтепереработчикам. Оправданны ли столь радикальные меры — в материале РИА Новости. Резкий ростПо данным Росстата, бензин на заправках подорожал с начала года на 3,8 процента — больше, чем за весь 2020-й (2,4% по АИ-92 и 2,6% по АИ-95). Больше всего приходится платить в Магаданской и Сахалинской областях — 59 и 57,6 рубля за литр. В Москве — 49,2.Цены на бензин в столице пошли вверх в декабре, на дизельное топливо — в январе. В апреле подорожание замедлилось, но затем снова ускорилось. В последние недели — на четыре-восемь копеек в неделю. Еще в апреле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от владельцев АЗС в Московской области обосновать повышение стоимости бензина и дизельного топлива. В ФАС отмечают несколько факторов: рост экспортных цен, сезонное повышение спроса на нефтепродукты как внутри страны, так и на основных рынках в Восточной Европе и Азии, снижение предложения на бирже, ограничение добычи в рамках соглашения ОПЕК. А самое главное — подъем нефтяных котировок с 67 до 76 долларов за баррель при неизменном курсе рубля. Это сильно давит на внутренний рынок. Цена нефти и нефтепродуктов в пересчете на рубли — на историческом максимуме. Изменение демпфераОднако в стране с 2019 года действует демпферный механизм. Когда экспортная цена больше индикативной внутренней, государство доплачивает компаниям, чтобы они не уходили на внешний рынок, если ниже — нефтяники часть разницы отправляют в госбюджет.Эксперты, впрочем, указывают, что выплаты по обратному демпфирующему акцизу уже превысили сам акциз, то есть с бензина государство ничего не получает.В мае параметры демпферного механизма скорректировали. Индикативную цену снизили на четыре тысячи рублей за тонну до конца года. В 2022-м уменьшат еще на 2,7 тысячи. А с 2023-го будут индексировать на три процента. Кроме того, ежегодная индексация по дизельному топливу с 2022-го — не пять, а три процента.Обсуждают и более радикальные меры. Российский вице-премьер Александр Новак поручил министерству энергетики рассмотреть целесообразность временного запрета на экспорт бензина. Предполагается, что это позволит сохранить динамику розничных цен в рамках общей инфляции. Охлаждение ценАналитики и участники рынка оценивают инициативу неоднозначно. С одной стороны, у правительства практически не осталось инструментов воздействия на рынок. При подорожании еще на пять-семь процентов, скорее всего, придется вводить запрет или экспортную пошлину, иначе — скачок цен на топливо, указывает Максим Дьяченко, управляющий партнер "Петролеум трейдинг". Ограничение экспорта, как правило, фиксирует ценники на заправках и, соответственно, транспортные издержки. Кроме того, подъем нефтяных котировок в этом году совпал с началом уборочной кампании на юге страны, когда правительство традиционно принимает меры по стабилизации ситуации. "Расходы на перевозку составляют от одного до 15% цены продукта, а больше трети общей стоимости транспортировки приходится на топливо, — говорит Михаил Мезенцев, гендиректор цифрового мультимодального экспедитора Alltrucks. — Крупнейший заказчик перевозок — это компании FMCG-сегмента (товары повседневного спроса), и, ограничивая цены на бензин, правительство в конечном итоге стремится не допустить удорожания потребительских товаров". Плохо для нефтяников"С другой стороны — запрет на экспорт может обернуться сокращением производства бензина и снижением глубины переработки нефти. Есть риск того, что российские НПЗ уступят часть рынка белорусским, работающим на нашей нефти, но по другим нормативным актам. Еще один вероятный бенефициар — Казахстан", — рассуждает Виталий Манкевич, президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей."Те, кто занимается оптовой и розничной торговлей внутри страны, получат дополнительную маржу. Но нефтетрейдеры и переработчики лишатся прибыли. Фактически они опять заплатят за сдерживание розничных цен, как это происходит сейчас", — подчеркивает Михаил Колесников, основатель бренда умных АЗС и топливораздаточных колонок Benza. По мнению экспертов, целесообразнее было бы увеличение экспортной пошлины. Так, например, правительство недавно поступило с металлом, подорожавшим за год вдвое.В любом случае решение за Минэнерго. Как считают в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА), помогло бы и изменение формулы расчета демпфера. Однако от ручного управления аналитики предостерегают. Ограничение экспорта может выглядеть оправданным, но негативно влияет на развитие отрасли.
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виталий манкевич, цены на нефть, михаил колесников, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), опек, аи-92, александр новак, аи-95, экономика

Полный бак: в России хотят запретить экспорт бензина

08:00 03.07.2021 (обновлено: 08:02 03.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник на автозаправочной станции АЗС
Сотрудник на автозаправочной станции АЗС - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Цены на бензин бьют рекорды — не помогает даже демпферный механизм. В правительстве рассматривают вариант временного запрета на экспорт топлива. Это помогло бы потребителям, но ударило бы по нефтепереработчикам. Оправданны ли столь радикальные меры — в материале РИА Новости.

Резкий рост

По данным Росстата, бензин на заправках подорожал с начала года на 3,8 процента — больше, чем за весь 2020-й (2,4% по АИ-92 и 2,6% по АИ-95). Больше всего приходится платить в Магаданской и Сахалинской областях — 59 и 57,6 рубля за литр. В Москве — 49,2.
Цены на бензин в столице пошли вверх в декабре, на дизельное топливо — в январе. В апреле подорожание замедлилось, но затем снова ускорилось. В последние недели — на четыре-восемь копеек в неделю.
Еще в апреле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от владельцев АЗС в Московской области обосновать повышение стоимости бензина и дизельного топлива.
© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкМужчина оплачивает топливо на АЗС сети ННК в Хабаровске
Деньги на оплату топлива в руке мужчины на АЗС сети ННК в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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Мужчина оплачивает топливо на АЗС сети ННК в Хабаровске
В ФАС отмечают несколько факторов: рост экспортных цен, сезонное повышение спроса на нефтепродукты как внутри страны, так и на основных рынках в Восточной Европе и Азии, снижение предложения на бирже, ограничение добычи в рамках соглашения ОПЕК.
А самое главное — подъем нефтяных котировок с 67 до 76 долларов за баррель при неизменном курсе рубля. Это сильно давит на внутренний рынок. Цена нефти и нефтепродуктов в пересчете на рубли — на историческом максимуме.

Изменение демпфера

Однако в стране с 2019 года действует демпферный механизм. Когда экспортная цена больше индикативной внутренней, государство доплачивает компаниям, чтобы они не уходили на внешний рынок, если ниже — нефтяники часть разницы отправляют в госбюджет.
Эксперты, впрочем, указывают, что выплаты по обратному демпфирующему акцизу уже превысили сам акциз, то есть с бензина государство ничего не получает.
В мае параметры демпферного механизма скорректировали. Индикативную цену снизили на четыре тысячи рублей за тонну до конца года. В 2022-м уменьшат еще на 2,7 тысячи. А с 2023-го будут индексировать на три процента. Кроме того, ежегодная индексация по дизельному топливу с 2022-го — не пять, а три процента.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций "Газпромнефть" в Москве
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций Газпромнефть в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций "Газпромнефть" в Москве
Обсуждают и более радикальные меры. Российский вице-премьер Александр Новак поручил министерству энергетики рассмотреть целесообразность временного запрета на экспорт бензина. Предполагается, что это позволит сохранить динамику розничных цен в рамках общей инфляции.

Охлаждение цен

Аналитики и участники рынка оценивают инициативу неоднозначно. С одной стороны, у правительства практически не осталось инструментов воздействия на рынок. При подорожании еще на пять-семь процентов, скорее всего, придется вводить запрет или экспортную пошлину, иначе — скачок цен на топливо, указывает Максим Дьяченко, управляющий партнер "Петролеум трейдинг".
Ограничение экспорта, как правило, фиксирует ценники на заправках и, соответственно, транспортные издержки. Кроме того, подъем нефтяных котировок в этом году совпал с началом уборочной кампании на юге страны, когда правительство традиционно принимает меры по стабилизации ситуации.
"Расходы на перевозку составляют от одного до 15% цены продукта, а больше трети общей стоимости транспортировки приходится на топливо, — говорит Михаил Мезенцев, гендиректор цифрового мультимодального экспедитора Alltrucks. — Крупнейший заказчик перевозок — это компании FMCG-сегмента (товары повседневного спроса), и, ограничивая цены на бензин, правительство в конечном итоге стремится не допустить удорожания потребительских товаров".

Плохо для нефтяников

"С другой стороны — запрет на экспорт может обернуться сокращением производства бензина и снижением глубины переработки нефти. Есть риск того, что российские НПЗ уступят часть рынка белорусским, работающим на нашей нефти, но по другим нормативным актам. Еще один вероятный бенефициар — Казахстан", — рассуждает Виталий Манкевич, президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей.
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"Те, кто занимается оптовой и розничной торговлей внутри страны, получат дополнительную маржу. Но нефтетрейдеры и переработчики лишатся прибыли. Фактически они опять заплатят за сдерживание розничных цен, как это происходит сейчас", — подчеркивает Михаил Колесников, основатель бренда умных АЗС и топливораздаточных колонок Benza.
По мнению экспертов, целесообразнее было бы увеличение экспортной пошлины. Так, например, правительство недавно поступило с металлом, подорожавшим за год вдвое.
В любом случае решение за Минэнерго. Как считают в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА), помогло бы и изменение формулы расчета демпфера. Однако от ручного управления аналитики предостерегают. Ограничение экспорта может выглядеть оправданным, но негативно влияет на развитие отрасли.
 
Виталий МанкевичЦены на нефтьМихаил КолесниковФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)ОПЕКАИ-92Александр НовакАИ-95Экономика
 
 
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