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В Кабардино-Балкарии автомобиль упал с подъемника в ущелье, погиб человек
В Кабардино-Балкарии автомобиль упал с подъемника в ущелье, погиб человек - РИА Новости, 03.07.2021
В Кабардино-Балкарии автомобиль упал с подъемника в ущелье, погиб человек
В ущелье Адыр-Су в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сорвался с подъемника автомобиль, погиб один человек, рассказал РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T10:47
2021-07-03T10:47
2021-07-03T16:21
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
эльбрусский район
происшествия
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НАЛЬЧИК, 3 июл — РИА Новости. В ущелье Адыр-Су в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сорвался с подъемника автомобиль, погиб один человек, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.По данным регионального управления МЧС, жертвой происшествия стала девушка. Автомобиль, в котором она находилась, съехал с платформы подъемника. Целостность платформы при этом не нарушилась. Причины происшествия выясняются.Позже стало известно, погибшая — жительница Ставропольского края 1973 года рождения. В соцсетях назвали ее имя — это Наталия Мхоян, известная в регионе журналистка.Главк Следственного комитета по Кабардино-Балкарии начал проверку. По данным следствия, инцидент произошел примерно в 10:00. В ущелье Адыр-Су приехали на Renault двое туристов из Ставропольского края. Девушка-водитель выпустила пассажира и заехала на автоподъемник. Но на середине подъема автомобиль пришел в движение и упал с платформы.Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Они изъяли записи с камер наблюдения, назначили судебно-медицинское исследование тела погибшей.
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Автомобиль упал с подъемника в Кабардино-Балкарии. Кадры с места ЧП
Автомобиль упал с подъемника в ущелье Адыр-Су в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР), в результате, по предварительным данным, погиб один человек.
2021-07-03T10:47
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россия, кабардино-балкарская республика (кбр), эльбрусский район, происшествия
В Кабардино-Балкарии автомобиль упал с подъемника в ущелье, погиб человек
10:47 03.07.2021 (обновлено: 16:21 03.07.2021)
В Кабардино-Балкарии автомобиль упал в ущелье, один человек погиб
НАЛЬЧИК, 3 июл — РИА Новости.
В ущелье Адыр-Су в Эльбрусском районе
Кабардино-Балкарии сорвался с подъемника автомобиль, погиб один человек, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По данным регионального управления МЧС, жертвой происшествия стала девушка. Автомобиль, в котором она находилась, съехал с платформы подъемника. Целостность платформы при этом не нарушилась. Причины происшествия выясняются.
Позже стало известно, погибшая — жительница Ставропольского края 1973 года рождения. В соцсетях назвали ее имя — это Наталия Мхоян, известная в регионе журналистка.
Главк Следственного комитета по Кабардино-Балкарии начал проверку. По данным следствия, инцидент произошел примерно в 10:00. В ущелье Адыр-Су приехали на Renault двое туристов из Ставропольского края. Девушка-водитель выпустила пассажира и заехала на автоподъемник. Но на середине подъема автомобиль пришел в движение и упал с платформы.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Они изъяли записи с камер наблюдения, назначили судебно-медицинское исследование тела погибшей.