https://ria.ru/20210703/padenie-1739722533.html

В Кабардино-Балкарии автомобиль упал с подъемника в ущелье, погиб человек

В Кабардино-Балкарии автомобиль упал с подъемника в ущелье, погиб человек - РИА Новости, 03.07.2021

В Кабардино-Балкарии автомобиль упал с подъемника в ущелье, погиб человек

В ущелье Адыр-Су в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сорвался с подъемника автомобиль, погиб один человек, рассказал РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T10:47

2021-07-03T10:47

2021-07-03T16:21

россия

кабардино-балкарская республика (кбр)

эльбрусский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739727263_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d2910a82208ec7a87e3794789a681295.jpg

НАЛЬЧИК, 3 июл — РИА Новости. В ущелье Адыр-Су в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сорвался с подъемника автомобиль, погиб один человек, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.По данным регионального управления МЧС, жертвой происшествия стала девушка. Автомобиль, в котором она находилась, съехал с платформы подъемника. Целостность платформы при этом не нарушилась. Причины происшествия выясняются.Позже стало известно, погибшая — жительница Ставропольского края 1973 года рождения. В соцсетях назвали ее имя — это Наталия Мхоян, известная в регионе журналистка.Главк Следственного комитета по Кабардино-Балкарии начал проверку. По данным следствия, инцидент произошел примерно в 10:00. В ущелье Адыр-Су приехали на Renault двое туристов из Ставропольского края. Девушка-водитель выпустила пассажира и заехала на автоподъемник. Но на середине подъема автомобиль пришел в движение и упал с платформы.Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Они изъяли записи с камер наблюдения, назначили судебно-медицинское исследование тела погибшей.

https://ria.ru/20210703/dtp-1739716853.html

россия

эльбрусский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Автомобиль упал с подъемника в Кабардино-Балкарии. Кадры с места ЧП Автомобиль упал с подъемника в ущелье Адыр-Су в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР), в результате, по предварительным данным, погиб один человек. 2021-07-03T10:47 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кабардино-балкарская республика (кбр), эльбрусский район, происшествия