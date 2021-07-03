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В России опровергли заявление Украины об отказе в помощи тонущему судну
В России опровергли заявление Украины об отказе в помощи тонущему судну - РИА Новости, 03.07.2021
В России опровергли заявление Украины об отказе в помощи тонущему судну
Подавшее сигнал бедствия украинское рыболовецкое судно отказалось от помощи российских военных. Об этом РИА Новости рассказали в Росморречфлоте. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T12:30
2021-07-03T13:09
россия
черное море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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николаевская область
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Подавшее сигнал бедствия украинское рыболовецкое судно отказалось от помощи российских военных. Об этом РИА Новости рассказали в Росморречфлоте.Ранее в Минобороны Украины заявили, что российские моряки не приближались к рыболовецкому судну и проигнорировали сигнал помощи.По его словам, после того, как украинская сторона подтвердила получение сигнала бедствия и начала спасательную операцию, российским кораблям был дан отбой.Утром в субботу катер Черноморского флота был направлен в район, где терпит бедствие украинское судно, экипаж которого запросил помощь. Представитель управления морской охраны Государственной пограничной службы в Николаевской области сообщил, что украинское рыболовецкое судно буксируют в порт Очакова.
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россия, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), министерство обороны украины, николаевская область, в мире
В России опровергли заявление Украины об отказе в помощи тонущему судну
12:30 03.07.2021 (обновлено: 13:09 03.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРакетный катер Р-334 проекта 12411 Ивановец
Ракетный катер Р-334 проекта 12411 Ивановец - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Росморречфлот опроверг заявление Украины об отказе в помощи тонущему в Черном море судну

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Подавшее сигнал бедствия украинское рыболовецкое судно отказалось от помощи российских военных. Об этом РИА Новости рассказали в Росморречфлоте.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что российские моряки не приближались к рыболовецкому судну и проигнорировали сигнал помощи.
"Мы не комментируем ничьи заявления, а говорим о том, как было дело по нашим документам. Наш корабль Черноморского флота зафиксировал сигнал SOS, связался с нашим оперативным дежурным с предложением оказания помощи. Мы выяснили ситуацию с оперативным дежурным морского спасательного центра "Одесса". Они подтвердили, что сигнал тоже получили и что направлен буксир. Это информация была доведена до нашего корабля через военных Черноморского флота. Что бы там ни заявляла Украина, вот фактическое состояние дел, как это было", пояснил пресс-секретарь агентства Алксей Кравченко.
По его словам, после того, как украинская сторона подтвердила получение сигнала бедствия и начала спасательную операцию, российским кораблям был дан отбой.
Утром в субботу катер Черноморского флота был направлен в район, где терпит бедствие украинское судно, экипаж которого запросил помощь. Представитель управления морской охраны Государственной пограничной службы в Николаевской области сообщил, что украинское рыболовецкое судно буксируют в порт Очакова.
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РоссияЧерное мореФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Министерство обороны УкраиныНиколаевская областьВ мире
 
 
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