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В России опровергли заявление Украины об отказе в помощи тонущему судну

В России опровергли заявление Украины об отказе в помощи тонущему судну - РИА Новости, 03.07.2021

В России опровергли заявление Украины об отказе в помощи тонущему судну

Подавшее сигнал бедствия украинское рыболовецкое судно отказалось от помощи российских военных. Об этом РИА Новости рассказали в Росморречфлоте. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T12:30

2021-07-03T12:30

2021-07-03T13:09

россия

черное море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

министерство обороны украины

николаевская область

в мире

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Подавшее сигнал бедствия украинское рыболовецкое судно отказалось от помощи российских военных. Об этом РИА Новости рассказали в Росморречфлоте.Ранее в Минобороны Украины заявили, что российские моряки не приближались к рыболовецкому судну и проигнорировали сигнал помощи.По его словам, после того, как украинская сторона подтвердила получение сигнала бедствия и начала спасательную операцию, российским кораблям был дан отбой.Утром в субботу катер Черноморского флота был направлен в район, где терпит бедствие украинское судно, экипаж которого запросил помощь. Представитель управления морской охраны Государственной пограничной службы в Николаевской области сообщил, что украинское рыболовецкое судно буксируют в порт Очакова.

https://ria.ru/20210629/bali-1739086367.html

россия

черное море

николаевская область

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россия, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), министерство обороны украины, николаевская область, в мире