В России опровергли заявление Украины об отказе в помощи тонущему судну
12:30 03.07.2021 (обновлено: 13:09 03.07.2021)
Росморречфлот опроверг заявление Украины об отказе в помощи тонущему в Черном море судну
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Подавшее сигнал бедствия украинское рыболовецкое судно отказалось от помощи российских военных. Об этом РИА Новости рассказали в Росморречфлоте.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что российские моряки не приближались к рыболовецкому судну и проигнорировали сигнал помощи.
"Мы не комментируем ничьи заявления, а говорим о том, как было дело по нашим документам. Наш корабль Черноморского флота зафиксировал сигнал SOS, связался с нашим оперативным дежурным с предложением оказания помощи. Мы выяснили ситуацию с оперативным дежурным морского спасательного центра "Одесса". Они подтвердили, что сигнал тоже получили и что направлен буксир. Это информация была доведена до нашего корабля через военных Черноморского флота. Что бы там ни заявляла Украина, вот фактическое состояние дел, как это было", – пояснил пресс-секретарь агентства Алксей Кравченко.
По его словам, после того, как украинская сторона подтвердила получение сигнала бедствия и начала спасательную операцию, российским кораблям был дан отбой.
Утром в субботу катер Черноморского флота был направлен в район, где терпит бедствие украинское судно, экипаж которого запросил помощь. Представитель управления морской охраны Государственной пограничной службы в Николаевской области сообщил, что украинское рыболовецкое судно буксируют в порт Очакова.