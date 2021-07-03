https://ria.ru/20210703/koronavirus-1739724885.html
В Москве за сутки госпитализировали 1756 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1756 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 03.07.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1756 пациентов с COVID-19
Более 1,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 734 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T11:25
2021-07-03T11:25
2021-07-03T11:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 1,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 734 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлено 7446 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1756 человек. На ИВЛ находятся 734 человека", — сообщили в штабе.Также в городе выздоровели ещё 5869 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 176 793. В столице скончались 116 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210702/stadiya-1739679604.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество
В Москве за сутки госпитализировали 1756 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1756 пациентов с COVID-19