В России выявили 24 439 новых случаев COVID-19
11:17 03.07.2021 (обновлено: 12:02 03.07.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки выявили 24 439 новых случаев COVID-19
Накануне сообщалось о 23 218 заразившихся. Темп прироста увеличился с 0,42 до 0,44 процента. Число умерших в очередной раз обновило максимум — 697 человек (днем ранее было 679). Выписались после лечения 17 899 пациентов. У 12,8 процента инфицированных не наблюдается симптомов.
Новые случаи выявили во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 7446 (накануне было 6893), Подмосковье — 2596, Санкт-Петербурге — 1733, Нижегородской области — 411, Воронежской — 357, Бурятии — 329, Брянской области — 326, Забайкальском крае — 323, Крыму — 316, Иркутской области — 302.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — семь заболевших, в Ненецком автономном округе их 12, а в Магаданской области — 20.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 585 799 человек, из них 137 262 умерли, 5 053 417 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 182,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 183 миллиона. Почти четыре миллиона пациентов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятую строчку, опережая Турцию, Великобританию, Аргентину, Италию и Колумбию.
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