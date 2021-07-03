https://ria.ru/20210703/koronavirus-1739724042.html

В России выявили 24 439 новых случаев COVID-19

В России выявили 24 439 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 03.07.2021

В России выявили 24 439 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 24 439 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. Это максимум с 15 января (24 715). РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T11:17

2021-07-03T11:17

2021-07-03T12:02

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здоровье - общество

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 24 439 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. Это максимум с 15 января (24 715).Накануне сообщалось о 23 218 заразившихся. Темп прироста увеличился с 0,42 до 0,44 процента. Число умерших в очередной раз обновило максимум — 697 человек (днем ранее было 679). Выписались после лечения 17 899 пациентов. У 12,8 процента инфицированных не наблюдается симптомов.Новые случаи выявили во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 7446 (накануне было 6893), Подмосковье — 2596, Санкт-Петербурге — 1733, Нижегородской области — 411, Воронежской — 357, Бурятии — 329, Брянской области — 326, Забайкальском крае — 323, Крыму — 316, Иркутской области — 302.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — семь заболевших, в Ненецком автономном округе их 12, а в Магаданской области — 20.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 585 799 человек, из них 137 262 умерли, 5 053 417 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 182,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 183 миллиона. Почти четыре миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятую строчку, опережая Турцию, Великобританию, Аргентину, Италию и Колумбию.

https://ria.ru/20210702/stadiya-1739679604.html

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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество