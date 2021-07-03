https://ria.ru/20210703/gazifikatsiya-1739735527.html

Бесплатная догазификация может затронуть 3-4 миллиона домовладений

Бесплатная догазификация может затронуть 3-4 миллиона домовладений - РИА Новости, 03.07.2021

Бесплатная догазификация может затронуть 3-4 миллиона домовладений

Бесплатная догазификация в рамках поручений президента РФ и, утвержденной правительством в мае, новой модели газификации может затронуть около 3-4 миллионов... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T13:31

2021-07-03T13:31

2021-07-03T13:31

россия

александр новак

экономика

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бесплатная догазификация в рамках поручений президента РФ и, утвержденной правительством в мае, новой модели газификации может затронуть около 3-4 миллионов домовладений, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."По нашей оценке, это может коснуться около 3-4 миллионов таких домовладений", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 1"."Речь о том, что собственники домов, которые платили раньше за подведение газа до участка, теперь не будут тратить свои собственные средства. За это теперь будет отвечать единый оператор газоснабжения или региональный оператор газоснабжения - это теперь будет его задача, довести газ по заявке собственника домовладения до границы участка на территории которого, стоит жилой дом, зарегистрированный соответствующим образом", - также отметил он.Новак напомнил, что для реализации новой модели газификации сейчас ведется работа по внесению необходимых изменений в законодательство."Жителю надо будет только оплачивать строительство и прокладку газопровода внутри участка, а также приобрести необходимое газоиспользующее оборудование. В каждом регионе сегодня созданы штабы, будет создан дополнительный сервис в рамках госуслуг в ближайшее время, для того чтобы можно было через интернет в электронном виде подать заявку владельцам домов на обеспечение газификации по новым правилам", - добавил вице-премьер.Правительство России в мае утвердило "дорожную карту" по внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса.Помимо основной задачи повышения газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах мероприятий по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрепоселковые или внутрегородские газопроводы).

https://ria.ru/20210611/gazoprovod-1736633565.html

https://ria.ru/20210603/gazifikatsiya-1735383748.html

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россия, александр новак, экономика