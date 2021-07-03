https://ria.ru/20210703/afganistan-1739682536.html

Американцы "подбросили" Афганистан России?

Американцы "подбросили" Афганистан России? - РИА Новости, 03.07.2021

Американцы "подбросили" Афганистан России?

Американцы покинули Баграм, свою крупнейшую базу в Афганистане, — и вывод западных войск вступил в финальную стадию. Уже к воскресенью, то есть к Дню... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T08:00

2021-07-03T08:00

2021-07-03T08:01

россия

хамдулла мохиб

исламское государство

сергей лавров

одкб

шос

узбекистан

николай патрушев

иран

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Американцы покинули Баграм, свою крупнейшую базу в Афганистане, — и вывод западных войск вступил в финальную стадию. Уже к воскресенью, то есть к Дню независимости США, там останется немногим более тысячи американских военнослужащих, обеспечивающих охрану кабульского аэропорта и посольства. Но по соглашению с талибами американцы должны вывести вообще всех своих военных — нарушение приведет к срыву всего договора. Так что американцам придется уйти до 11 сентября — как и всем остальным западным военным. Остаться (точнее, вернуться) могут только турки: США просят их (как мусульман, которые не вызывают у талибов такого неприятия, как западные "крестоносцы") обеспечивать безопасность кабульского аэропорта, то есть держать его под контролем в охваченной гражданской войной стране на тот случай, если нужно будет оказывать экстренную помощь кабульскому правительству. Ведь уже его ближайшее будущее под огромным вопросом — даже американские спецслужбы не уверены в том, что оно продержится до конца года. Уже сейчас Вашингтон ведет переговоры с правительствами ряда среднеазиатских государств, но не о размещении американских войск (на это нет шансов — Штатам отказал даже их бывший союзник Пакистан), а о временном убежище для нескольких тысяч афганских граждан, которые помогали американцам. То есть США хотят, чтобы в Таджикистане, Казахстане и Узбекистане приютили около девяти тысяч коллаборационистов, которых сами американцы не торопятся забирать в Новый Свет. Потом им могут дать американские визы или вид на жительство — а могут и не дать. Среднеазиатские страны, скорее всего, примут этих пособников американской оккупации — как уже сейчас принимают афганских пограничников, бегущих в Таджикистан и Узбекистан из приграничных зон, захваченных на этой неделе талибами. Но главный вопрос для всей Средней Азии — да и для России — сейчас в том, что будет дальше происходить в Афганистане и как можно повлиять на ситуацию.Будущее Афганистана туманно — и это не фигура речи. После 20 лет американской оккупации и более сорока лет гражданской войны понятно только одно: власть в Кабуле очень скоро сменится. Афганцы должны сами управлять своей страной — но в ней накопилось столько противоречий и проблем, что ни у кого нет рецепта новой формулы единого и спокойного Афганистана. Сложнейшее национальное и племенное устройство этой горной страны плюс последствия иностранной оккупации — не лучшие условия для внутриафганского диалога. В идеале Афганистан должен быть федеративным и нейтральным, управляемым коалиционным правительством — но для этого потребуются огромные усилия и терпение как самих афганцев, так и внешних сил. Да, внешних сил, потому что сами по себе афганцы договориться не смогут — не потому, что отвыкли от самостоятельности или ненавидят друг друга, а потому, что Афганистан слишком важен для множества соседних стран, чтобы они могли отказаться от участия в определении его будущего. Причем среди этих стран сильнейшие региональные и мировые игроки — Китай, Пакистан, Индия, Иран. И конечно, Россия — для которой будущее Афганистана имеет принципиально важное значение. У России есть немалое влияние в Афганистане — и ответственность за безопасность Средней Азии. Но, чтобы повлиять на будущее, нужно правильно понимать происходящее сейчас — а даже с этим все очень непросто. Американцы уходят из Афганистана, чтобы взорвать Среднюю Азию и поджечь Россию с юга — подобные представления не так уж и редки в нашей стране. Ну хорошо, уходят они не поэтому, но последствия все равно будут катастрофические для Средней Азии, говорят другие. Узбекистан и Таджикистан загорятся усилиями афганских таджиков и узбеков! Нужно остановить огонь уже на афгано-таджикской и афгано-узбекской границе! Нет, не успеем, все пропало — надо уже укреплять границу с Казахстаном! Панические "пророчества" ничем не лучше шапкозакидательства. Свергнутые, но не побежденные (потому что это было в принципе невозможно) американцами талибы действительно очень скоро станут властью в Кабуле — или мирным путем в составе коалиционного правительства, или (если нынешние кабульские власти будут упорствовать в нежелании делиться властью) единоличной властью после военной победы. При этом контролировать весь Афганистан они сразу не смогут — будут договариваться с местными властями, провинциями и племенами (особенно в зонах проживания таджиков, узбеков и хазарейцев, то есть национальных меньшинств). Никакая экспансия на север талибам (пуштунам по национальности) не нужна, им бы со своей страной разобраться, они не раз публично заявляли об этом.Отдельные вольные местные отряды, присягнувшие ИГИЛ* или "Аль-Каиде"*, представляют для талибов (тем более ставших властью) такую же угрозу, как и для нынешних властей, и будут уничтожаться. При попытке же их прорыва на север, в среднеазиатские республики, по ним будут бить уже таджикские и узбекские (а есть еще и туркменская граница) военные. Естественно, при помощи России — которая усилит как свои военные базы в регионе, так и поставки вооружений своим среднеазиатским союзникам. Так в этом же и есть американский "хитрый план" — заманить Россию в Афганистан! Для начала нас втянут в бои на афганских границах, а потом мы незаметно обнаружим новый "ограниченный контингент" наших войск и в самом Афганистане. Такие предостережения тоже звучат — но нужно совсем не понимать российскую внешнюю политику, чтобы предполагать даже минимальную вероятность подобного сценария.Да и верить в наличие подобных американских расчетов — при всем том, что англосаксы, конечно, с удовольствием расставили бы России "большой среднеазитский капкан". Вот только возможностей для этого у них сейчас просто нет. И в целом не нужно считать тех же американцев гениальными манипуляторами и хитропланщиками. Ведь даже обстоятельства их ухода из Афганистана говорят совсем о другом: их влияние в регионе не просто не выросло, оно кардинальным образом подорвано. Нет, речь не о том, что они не могут закрепиться в Киргизии или Узбекистане, — эти страны, даже когда предоставляли американцам базы для афганской кампании, продолжали оставаться в военной и геополитической орбите России. За годы Афганской войны американцы практически потеряли Пакистан (ядерную державу и одну из крупнейших мусульманских стран мира), который недавно стал членом российско-китайского ШОС. Это тоже было частью хитрого плана США по дестабилизации Центральной Азии? Ничего не добиться и уйти, потеряв ближайшего союзника в соседней стране? Конечно, Средняя Азия не застрахована от дестабилизации — у постсоветских республик множество внутренних проблем, есть и приграничные споры, и конфликты. Но переоценивать влияние афганских проблем на безопасность этих государств все же не стоит — тем более что все они (даже не входящие в ОДКБ) находятся под военно-политическим зонтиком России. Которая не собирается в новый афганский поход — но, конечно, в состоянии обеспечить защиту своих союзников, если искры афганского пожара начнут слишком сильно лететь через границы.Что, впрочем, далеко не предопределено, да и у самих афганцев есть шанс пройти период постамериканской реабилитации относительно малой кровью. Россия не просто может, но и обязана помочь им в этом — ради нашей общей безопасности. Именно поэтому в пятницу в Москве секретарь Совета безопасности Николай Патрушев принимал своего афганского коллегу Хамдуллу Мохиба, а министр иностранных дел Сергей Лавров резко критиковал "безответственное поведение некоторых официальных лиц правящих структур Афганистана, всячески пытающихся еще больше затянуть процесс подготовки реальных мирных переговоров" с талибами, заявив, что они "должны задуматься над последствиями этих действий для своей родины".Хотя, может быть, часть афганского руководства сознательно тянет время — рассчитывая просто сбежать из Афганистана вслед за американцами. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210702/afganistan-1739657533.html

https://ria.ru/20210625/afganistan-1738520741.html

https://ria.ru/20210702/mid-1739590476.html

https://ria.ru/20210702/afganistan-1739472063.html

https://ria.ru/20210701/afganistan-1739448382.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210702/afganistan-1739608757.html

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россия, хамдулла мохиб, исламское государство, сергей лавров, одкб, шос, узбекистан, николай патрушев, иран, сша