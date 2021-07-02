https://ria.ru/20210702/zavod-1739568618.html

В КЧР модернизируют завод по переработке баранины

В КЧР модернизируют завод по переработке баранины - РИА Новости, 02.07.2021

В КЧР модернизируют завод по переработке баранины

Специалисты группы компаний "Дамате" приступили к строительно-монтажным работам на заводе по переработке баранины в Карачаево-Черкесии, сообщает в социальных... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:38

2021-07-02T12:38

2021-07-02T12:38

карачаево-черкесская республика

северо-кавказский федеральный округ

рашид темрезов

экономика

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ЧЕРКЕССК, 2 июл – РИА Новости. Специалисты группы компаний "Дамате" приступили к строительно-монтажным работам на заводе по переработке баранины в Карачаево-Черкесии, сообщает в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.Модернизация предприятия проводится в рамках реализации проекта по производству баранины в Северо-Кавказском федеральном округе. Проект предусматривает строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение всех производственных участков завода "Кавказ-мясо".По словам главы региона, в результате реализации проекта будет создано порядка 450 новых рабочих мест.

https://ria.ru/20210701/kchr-1739371541.html

северо-кавказский федеральный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северо-кавказский федеральный округ, рашид темрезов, экономика