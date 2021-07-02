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Карачаево-Черкесская Республика
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В КЧР модернизируют завод по переработке баранины
В КЧР модернизируют завод по переработке баранины - РИА Новости, 02.07.2021
В КЧР модернизируют завод по переработке баранины
Специалисты группы компаний "Дамате" приступили к строительно-монтажным работам на заводе по переработке баранины в Карачаево-Черкесии, сообщает в социальных... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:38
2021-07-02T12:38
карачаево-черкесская республика
северо-кавказский федеральный округ
рашид темрезов
экономика
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ЧЕРКЕССК, 2 июл – РИА Новости. Специалисты группы компаний "Дамате" приступили к строительно-монтажным работам на заводе по переработке баранины в Карачаево-Черкесии, сообщает в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.Модернизация предприятия проводится в рамках реализации проекта по производству баранины в Северо-Кавказском федеральном округе. Проект предусматривает строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение всех производственных участков завода "Кавказ-мясо".По словам главы региона, в результате реализации проекта будет создано порядка 450 новых рабочих мест.
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северо-кавказский федеральный округ, рашид темрезов, экономика

В КЧР модернизируют завод по переработке баранины

12:38 02.07.2021
 
© Фото предоставлены пресс-службой главы и правительства КЧР Специалисты группы компаний "Дамате" приступили к строительно-монтажным работам на заводе по переработке баранины в Карачаево-Черкесии
Специалисты группы компаний Дамате приступили к строительно-монтажным работам на заводе по переработке баранины в Карачаево-Черкесии
© Фото предоставлены пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 2 июл – РИА Новости. Специалисты группы компаний "Дамате" приступили к строительно-монтажным работам на заводе по переработке баранины в Карачаево-Черкесии, сообщает в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.
© Фото предоставлены пресс-службой главы и правительства КЧР Специалисты группы компаний "Дамате" приступили к строительно-монтажным работам на заводе по переработке баранины в Карачаево-Черкесии
Специалисты группы компаний Дамате приступили к строительно-монтажным работам на заводе по переработке баранины в Карачаево-Черкесии
© Фото предоставлены пресс-службой главы и правительства КЧР
Специалисты группы компаний "Дамате" приступили к строительно-монтажным работам на заводе по переработке баранины в Карачаево-Черкесии
Модернизация предприятия проводится в рамках реализации проекта по производству баранины в Северо-Кавказском федеральном округе. Проект предусматривает строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение всех производственных участков завода "Кавказ-мясо".
"В результате полного ввода в эксплуатацию мощность предприятия составит 720 тысяч голов в год. Компания планирует производить 42 тонны продукции в сутки", - сообщил Темрезов.
По словам главы региона, в результате реализации проекта будет создано порядка 450 новых рабочих мест.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаСеверо-Кавказский Федеральный округРашид ТемрезовЭкономика
 
 
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