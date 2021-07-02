В КЧР модернизируют завод по переработке баранины
© Фото предоставлены пресс-службой главы и правительства КЧР Специалисты группы компаний "Дамате" приступили к строительно-монтажным работам на заводе по переработке баранины в Карачаево-Черкесии
© Фото предоставлены пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 2 июл – РИА Новости. Специалисты группы компаний "Дамате" приступили к строительно-монтажным работам на заводе по переработке баранины в Карачаево-Черкесии, сообщает в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.
© Фото предоставлены пресс-службой главы и правительства КЧР Специалисты группы компаний "Дамате" приступили к строительно-монтажным работам на заводе по переработке баранины в Карачаево-Черкесии
© Фото предоставлены пресс-службой главы и правительства КЧР
Специалисты группы компаний "Дамате" приступили к строительно-монтажным работам на заводе по переработке баранины в Карачаево-Черкесии
Модернизация предприятия проводится в рамках реализации проекта по производству баранины в Северо-Кавказском федеральном округе. Проект предусматривает строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение всех производственных участков завода "Кавказ-мясо".
"В результате полного ввода в эксплуатацию мощность предприятия составит 720 тысяч голов в год. Компания планирует производить 42 тонны продукции в сутки", - сообщил Темрезов.
По словам главы региона, в результате реализации проекта будет создано порядка 450 новых рабочих мест.