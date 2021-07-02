https://ria.ru/20210702/zaderzhanie-1739531174.html
Главу курортного поселения в Крыму задержали по подозрению в халатности
Главу курортного поселения в Крыму задержали по подозрению в халатности - РИА Новости, 02.07.2021
Главу курортного поселения в Крыму задержали по подозрению в халатности
Задержан глава Молочненского сельского поселения Сакского района на западе Крыма по подозрению в халатности с причинением особо крупного ущерба, сообщил глава... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T09:41
2021-07-02T09:41
2021-07-02T09:41
сакский район
сергей аксенов (политик)
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Задержан глава Молочненского сельского поселения Сакского района на западе Крыма по подозрению в халатности с причинением особо крупного ущерба, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Глава Молочненского сельского поселения Сакского района задержан сотрудниками прокуратуры и Следственного комитета по подозрению в халатности с причинением особо крупного ущерба муниципальному образованию", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, чиновнику предъявлено соответствующее обвинение.В свою очередь, в пресс-службе крымского управления Следственного комитета РФ сообщили, что глава поселения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность).Следствием установлено, что администрация не организовала контроль за благоустройством муниципального пляжа в селе Витино. В результате в нарушение ряда норм и правил был снят и перемещен почвенный покров общей площадью 9690 квадратных метров."В результате ненадлежащего и небрежного исполнения своих должностных обязанностей был причинен ущерб почвам как объекту охраны окружающей среды на сумму более 10 миллионов рублей, что является особо крупным размером", - подчеркнули в ведомстве.
https://realty.ria.ru/20200702/1573774334.html
сакский район
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сакский район, сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия
Главу курортного поселения в Крыму задержали по подозрению в халатности
Главу курортного поселения в Сакском районе Крыма задержали по подозрению в халатности
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости.
Задержан глава Молочненского сельского поселения Сакского района
на западе Крыма по подозрению в халатности с причинением особо крупного ущерба, сообщил глава республики Сергей Аксенов
.
"Глава Молочненского сельского поселения Сакского района задержан сотрудниками прокуратуры и Следственного комитета по подозрению в халатности с причинением особо крупного ущерба муниципальному образованию", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте
".
По его словам, чиновнику предъявлено соответствующее обвинение.
В свою очередь, в пресс-службе крымского управления Следственного комитета РФ сообщили, что глава поселения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность).
Следствием установлено, что администрация не организовала контроль за благоустройством муниципального пляжа в селе Витино. В результате в нарушение ряда норм и правил был снят и перемещен почвенный покров общей площадью 9690 квадратных метров.
"В результате ненадлежащего и небрежного исполнения своих должностных обязанностей был причинен ущерб почвам как объекту охраны окружающей среды на сумму более 10 миллионов рублей, что является особо крупным размером", - подчеркнули в ведомстве.