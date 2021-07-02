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Главу курортного поселения в Крыму задержали по подозрению в халатности
Главу курортного поселения в Крыму задержали по подозрению в халатности - РИА Новости, 02.07.2021
Главу курортного поселения в Крыму задержали по подозрению в халатности
Задержан глава Молочненского сельского поселения Сакского района на западе Крыма по подозрению в халатности с причинением особо крупного ущерба, сообщил глава... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T09:41
2021-07-02T09:41
сакский район
сергей аксенов (политик)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Задержан глава Молочненского сельского поселения Сакского района на западе Крыма по подозрению в халатности с причинением особо крупного ущерба, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Глава Молочненского сельского поселения Сакского района задержан сотрудниками прокуратуры и Следственного комитета по подозрению в халатности с причинением особо крупного ущерба муниципальному образованию", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, чиновнику предъявлено соответствующее обвинение.В свою очередь, в пресс-службе крымского управления Следственного комитета РФ сообщили, что глава поселения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность).Следствием установлено, что администрация не организовала контроль за благоустройством муниципального пляжа в селе Витино. В результате в нарушение ряда норм и правил был снят и перемещен почвенный покров общей площадью 9690 квадратных метров."В результате ненадлежащего и небрежного исполнения своих должностных обязанностей был причинен ущерб почвам как объекту охраны окружающей среды на сумму более 10 миллионов рублей, что является особо крупным размером", - подчеркнули в ведомстве.
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сакский район, сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия
Главу курортного поселения в Крыму задержали по подозрению в халатности
09:41 02.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Главу курортного поселения в Сакском районе Крыма задержали по подозрению в халатности

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Задержан глава Молочненского сельского поселения Сакского района на западе Крыма по подозрению в халатности с причинением особо крупного ущерба, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Глава Молочненского сельского поселения Сакского района задержан сотрудниками прокуратуры и Следственного комитета по подозрению в халатности с причинением особо крупного ущерба муниципальному образованию", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, чиновнику предъявлено соответствующее обвинение.
В свою очередь, в пресс-службе крымского управления Следственного комитета РФ сообщили, что глава поселения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность).
Следствием установлено, что администрация не организовала контроль за благоустройством муниципального пляжа в селе Витино. В результате в нарушение ряда норм и правил был снят и перемещен почвенный покров общей площадью 9690 квадратных метров.
"В результате ненадлежащего и небрежного исполнения своих должностных обязанностей был причинен ущерб почвам как объекту охраны окружающей среды на сумму более 10 миллионов рублей, что является особо крупным размером", - подчеркнули в ведомстве.
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Сакский районСергей Аксенов (политик)Республика КрымПроисшествия
 
 
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