https://ria.ru/20210702/zaderzhanie-1739531174.html

Главу курортного поселения в Крыму задержали по подозрению в халатности

Главу курортного поселения в Крыму задержали по подозрению в халатности - РИА Новости, 02.07.2021

Главу курортного поселения в Крыму задержали по подозрению в халатности

Задержан глава Молочненского сельского поселения Сакского района на западе Крыма по подозрению в халатности с причинением особо крупного ущерба, сообщил глава... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T09:41

2021-07-02T09:41

2021-07-02T09:41

сакский район

сергей аксенов (политик)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Задержан глава Молочненского сельского поселения Сакского района на западе Крыма по подозрению в халатности с причинением особо крупного ущерба, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Глава Молочненского сельского поселения Сакского района задержан сотрудниками прокуратуры и Следственного комитета по подозрению в халатности с причинением особо крупного ущерба муниципальному образованию", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, чиновнику предъявлено соответствующее обвинение.В свою очередь, в пресс-службе крымского управления Следственного комитета РФ сообщили, что глава поселения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность).Следствием установлено, что администрация не организовала контроль за благоустройством муниципального пляжа в селе Витино. В результате в нарушение ряда норм и правил был снят и перемещен почвенный покров общей площадью 9690 квадратных метров."В результате ненадлежащего и небрежного исполнения своих должностных обязанностей был причинен ущерб почвам как объекту охраны окружающей среды на сумму более 10 миллионов рублей, что является особо крупным размером", - подчеркнули в ведомстве.

https://realty.ria.ru/20200702/1573774334.html

сакский район

республика крым

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сакский район, сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия