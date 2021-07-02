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Лукашенко назвал россиянку модератором террористической ячейки в Telegram
Лукашенко назвал россиянку модератором террористической ячейки в Telegram - РИА Новости, 02.07.2021
Лукашенко назвал россиянку модератором террористической ячейки в Telegram
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Telegram был создан чат террористической ячейки, владельцем которого был гражданин Германии, а... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:53
2021-07-02T18:53
2021-07-02T19:14
александр лукашенко
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Telegram был создан чат террористической ячейки, владельцем которого был гражданин Германии, а модератором — гражданка РФ."Был создан Telegram-ресурс "Отряды самообороны Беларуси", в нем числились 2,5 тысячи подписчиков… Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата - гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа - гражданка Российской Федерации Трубникова", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
https://ria.ru/20210702/lukashenko-1739569601.html
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Лукашенко назвал россиянку модератором террористической ячейки в Telegram
18:53 02.07.2021 (обновлено: 19:14 02.07.2021)
Лукашенко назвал россиянку модератором террористической ячейки в Telegram