https://ria.ru/20210702/yacheyka-1739668443.html

Лукашенко назвал россиянку модератором террористической ячейки в Telegram

Лукашенко назвал россиянку модератором террористической ячейки в Telegram - РИА Новости, 02.07.2021

Лукашенко назвал россиянку модератором террористической ячейки в Telegram

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Telegram был создан чат террористической ячейки, владельцем которого был гражданин Германии, а... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T18:53

2021-07-02T18:53

2021-07-02T19:14

александр лукашенко

украина

в мире

россия

германия

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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Telegram был создан чат террористической ячейки, владельцем которого был гражданин Германии, а модератором — гражданка РФ."Был создан Telegram-ресурс "Отряды самообороны Беларуси", в нем числились 2,5 тысячи подписчиков… Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата - гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа - гражданка Российской Федерации Трубникова", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

https://ria.ru/20210702/lukashenko-1739569601.html

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2021

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