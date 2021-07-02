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В Саратовской области на Волге нашли крупное нефтяное пятно
В Саратовской области на Волге нашли крупное нефтяное пятно - РИА Новости, 02.07.2021
В Саратовской области на Волге нашли крупное нефтяное пятно
Нефтяное пятно обнаружили на реке Волга в Балаковском районе Саратовской области на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба районной... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:26
2021-07-02T13:53
саратовская область
балаковский район
происшествия
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САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Нефтяное пятно обнаружили на реке Волга в Балаковском районе Саратовской области на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба районной администрации."В 3.00 (2.00 мск) 2 июля … обнаружено нефтяное пятно возле причала. В 3.15 было выставлено заграждение для ограничения распространения нефтяного пятна. Общая площадь розлива составила 2 тысячи квадратных метров. Предположительная причина: оставлен дизельный катер на хранении у причала, который затонул", - говорится в релизе.На месте происшествия работают сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, транспортной прокуратуры и областного министерства природных ресурсов и экологии.
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саратовская область, балаковский район, происшествия
В Саратовской области на Волге нашли крупное нефтяное пятно
13:26 02.07.2021 (обновлено: 13:53 02.07.2021)
 
© Администрация Балаковкого районаРазлив нефтепродуктов в Судоходном канале Балаковского района Саратовской области
Разлив нефтепродуктов в Судоходном канале Балаковского района Саратовской области
© Администрация Балаковкого района

В Саратовской области на Волге нашли нефтяное пятно на площади две тысячи квадратных метров

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Нефтяное пятно обнаружили на реке Волга в Балаковском районе Саратовской области на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба районной администрации.
© Администрация Балаковкого районаРазлив нефтепродуктов в Судоходном канале Балаковского района Саратовской области
Разлив нефтепродуктов в Судоходном канале Балаковского района Саратовской области
© Администрация Балаковкого района
Разлив нефтепродуктов в Судоходном канале Балаковского района Саратовской области
"В 3.00 (2.00 мск) 2 июля … обнаружено нефтяное пятно возле причала. В 3.15 было выставлено заграждение для ограничения распространения нефтяного пятна. Общая площадь розлива составила 2 тысячи квадратных метров. Предположительная причина: оставлен дизельный катер на хранении у причала, который затонул", - говорится в релизе.
На месте происшествия работают сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, транспортной прокуратуры и областного министерства природных ресурсов и экологии.
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