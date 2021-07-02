https://ria.ru/20210702/voda-1739525038.html

В Тамбове более 60 тысяч жителей остались без воды из-за аварии

В Тамбове более 60 тысяч жителей остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 02.07.2021

В Тамбове более 60 тысяч жителей остались без воды из-за аварии

Авария на водоводе оставила без водоснабжения более 60 тысяч жителей Тамбова, говорится в сообщении ГУМЧС по региону. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T08:38

2021-07-02T08:38

2021-07-02T16:40

россия

тамбов

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Авария на водоводе оставила без водоснабжения более 60 тысяч жителей Тамбова, говорится в сообщении ГУМЧС по региону.В ведомстве отметили, что информация о повреждении водовода на улице Рылеева поступила спасателям вечером в четверг.Добавляется, что работы по устранению аварии планируется завершить днем в пятницу, жителям домов организован подвоз воды.Население Тамбова - около 290 тысяч человек.Прокуратура начала проверку обстоятельств аварии на водоводе, которая с вечера четверга оставила без водоснабжения более 60 тысяч жителей Тамбова, говорится в сообщении надзорного ведомства."Прокурором Октябрьского района Тамбова начата проверка соблюдения законодательства о водоснабжении населения, в ходе которой будет дана оценка законности действий ресурсоснабжающей организации и полноты мероприятий по организации обеспечения водой населения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210630/voda-1739254462.html

россия

тамбов

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2021

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россия, тамбов, происшествия