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В Тамбове более 60 тысяч жителей остались без воды из-за аварии
В Тамбове более 60 тысяч жителей остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 02.07.2021
В Тамбове более 60 тысяч жителей остались без воды из-за аварии
Авария на водоводе оставила без водоснабжения более 60 тысяч жителей Тамбова, говорится в сообщении ГУМЧС по региону. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T08:38
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россия
тамбов
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Авария на водоводе оставила без водоснабжения более 60 тысяч жителей Тамбова, говорится в сообщении ГУМЧС по региону.В ведомстве отметили, что информация о повреждении водовода на улице Рылеева поступила спасателям вечером в четверг.Добавляется, что работы по устранению аварии планируется завершить днем в пятницу, жителям домов организован подвоз воды.Население Тамбова - около 290 тысяч человек.Прокуратура начала проверку обстоятельств аварии на водоводе, которая с вечера четверга оставила без водоснабжения более 60 тысяч жителей Тамбова, говорится в сообщении надзорного ведомства."Прокурором Октябрьского района Тамбова начата проверка соблюдения законодательства о водоснабжении населения, в ходе которой будет дана оценка законности действий ресурсоснабжающей организации и полноты мероприятий по организации обеспечения водой населения", - говорится в сообщении.
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россия, тамбов, происшествия
В Тамбове более 60 тысяч жителей остались без воды из-за аварии
08:38 02.07.2021 (обновлено: 16:40 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате
Кран в ванной комнате - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Более 60 тысяч жителей Тамбова остались без воды из-за аварии на водоводе

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Авария на водоводе оставила без водоснабжения более 60 тысяч жителей Тамбова, говорится в сообщении ГУМЧС по региону.
В ведомстве отметили, что информация о повреждении водовода на улице Рылеева поступила спасателям вечером в четверг.
"В результате повреждения вода отключена в северной части города. В зону нарушения холодного водоснабжения попадает до 3993 дома с населением 63 214 человек", - говорится в сообщении.
Добавляется, что работы по устранению аварии планируется завершить днем в пятницу, жителям домов организован подвоз воды.
Население Тамбова - около 290 тысяч человек.
Прокуратура начала проверку обстоятельств аварии на водоводе, которая с вечера четверга оставила без водоснабжения более 60 тысяч жителей Тамбова, говорится в сообщении надзорного ведомства.
"Прокурором Октябрьского района Тамбова начата проверка соблюдения законодательства о водоснабжении населения, в ходе которой будет дана оценка законности действий ресурсоснабжающей организации и полноты мероприятий по организации обеспечения водой населения", - говорится в сообщении.
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