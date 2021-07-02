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Эпидемиолог рассказал о вакцинации беременных от COVID-19
Эпидемиолог рассказал о вакцинации беременных от COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2021
Эпидемиолог рассказал о вакцинации беременных от COVID-19
Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян утверждает, что можно с уверенностью... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T20:44
2021-07-02T20:44
2021-07-02T21:28
арег тотолян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
распространение коронавируса
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян утверждает, что можно с уверенностью говорить о необходимости вакцинации от коронавируса беременных, кроме тех, для кого есть медицинские противопоказания."Сегодня мы уже можем с уверенностью говорить о безопасности вакцинации беременных. В мире накоплено на сегодняшний день достаточно данных о влиянии вакцинации на плод, поэтому иммунизация будущих мам, именно своевременная … это надёжная возможность защитить как мать, так и ребенка от тяжелых последствий коронавирусной инфекции вплоть до выкидышей", - сказал Тотолян журналистам.Он подчеркнул, что исключения касаются тех женщин, которым ставить прививку нельзя по медицинским показаниям. При наличии противопоказаний должны соблюдаться все эпидемиологические меры защиты.
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Тотолян: “Вакцинация от COVID-19 для беременных безопасна”
Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян утверждает, что можно с уверенностью говорить о необходимости вакцинации от коронавируса беременных, кроме тех, для кого есть медицинские противопоказания.
2021-07-02T20:44
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РИА Новости
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РИА Новости
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арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
Эпидемиолог рассказал о вакцинации беременных от COVID-19
20:44 02.07.2021 (обновлено: 21:28 02.07.2021)
Эпидемиолог рассказал о вакцинации беременных от COVID-19