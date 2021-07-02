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Эпидемиолог рассказал о вакцинации беременных от COVID-19

Эпидемиолог рассказал о вакцинации беременных от COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2021

Эпидемиолог рассказал о вакцинации беременных от COVID-19

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян утверждает, что можно с уверенностью... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T20:44

2021-07-02T20:44

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арег тотолян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

распространение коронавируса

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян утверждает, что можно с уверенностью говорить о необходимости вакцинации от коронавируса беременных, кроме тех, для кого есть медицинские противопоказания."Сегодня мы уже можем с уверенностью говорить о безопасности вакцинации беременных. В мире накоплено на сегодняшний день достаточно данных о влиянии вакцинации на плод, поэтому иммунизация будущих мам, именно своевременная … это надёжная возможность защитить как мать, так и ребенка от тяжелых последствий коронавирусной инфекции вплоть до выкидышей", - сказал Тотолян журналистам.Он подчеркнул, что исключения касаются тех женщин, которым ставить прививку нельзя по медицинским показаниям. При наличии противопоказаний должны соблюдаться все эпидемиологические меры защиты.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Тотолян: “Вакцинация от COVID-19 для беременных безопасна” Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян утверждает, что можно с уверенностью говорить о необходимости вакцинации от коронавируса беременных, кроме тех, для кого есть медицинские противопоказания. 2021-07-02T20:44 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество