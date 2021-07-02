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Авиакомпания "Россия" возобновила полеты в Анталью
Авиакомпания "Россия" возобновила полеты в Анталью - РИА Новости, 02.07.2021
Авиакомпания "Россия" возобновила полеты в Анталью
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июля возобновила полеты в турецкую Анталью из Санкт-Петербурга, сообщает перевозчик. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:21
2021-07-02T16:21
2021-07-02T16:21
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июля возобновила полеты в турецкую Анталью из Санкт-Петербурга, сообщает перевозчик."Авиакомпания "Россия"... с 1 июля возобновила полеты в Анталью (Турция)", - говорится в сообщении.Рейсы выполняются из петербургского аэропорта "Пулково" дважды в день. На линии эксплуатируются воздушные суда Airbus A320.РФ в апреле ограничила авиасообщение с Турцией из-за эпидемиологической обстановки в этой стране, с 22 июня оно возобновлено.
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/turtsiya-1739290894.html
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Авиакомпания "Россия" возобновила полеты в Анталью
Авиакомпания "Россия" с 1 июля возобновила полеты в турецкую Анталью из Санкт-Петербурга