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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210702/turisty-1739602279.html
Россияне рассказали, готовы ли они побыть туристами в собственном городе
Россияне рассказали, готовы ли они побыть туристами в собственном городе - РИА Новости, 02.07.2021
Россияне рассказали, готовы ли они побыть туристами в собственном городе
Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они относятся к туризму в рамках региона проживания, оказалось, что у большинства иногда... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:45
2021-07-02T16:45
туризм
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они относятся к туризму в рамках региона проживания, оказалось, что у большинства иногда возникает желание взглянуть на свой город глазами путешественников, сообщает OneTwoTrip.В исследовании приняли участие 1820 человек. Выяснилось, что 88 процентов респондентов готовы осмотреть главные достопримечательности недалеко от дома. В кафе или рестораны, которые чаще всего посещают именно туристы, отправились бы 76,5 процента местных жителей.Для смены обыденной обстановки номер в отеле своего города сняли бы 75 процентов участников опроса. Правда, реальная доля таких бронирований, по данным сервиса, с начала 2021 года составляет 13 процентов. Большинство из них приходятся на Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Сочи.Многим респондентам почувствовать себя туристами дома помогают походы в музеи — 73,2 процента ответили, что готовы нанести туда визит именно с этой целью. К тому же 70 процентов отправились бы на обзорную экскурсию, чтобы посмотреть на привычный город глазами путешественников.
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отдых в россии 2021 летом, туризм, туристы, новости - туризм, москва, краснодар, сочи, екатеринбург

Россияне рассказали, готовы ли они побыть туристами в собственном городе

16:45 02.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКафе на Малой Бронной улице в Москве
Кафе на Малой Бронной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они относятся к туризму в рамках региона проживания, оказалось, что у большинства иногда возникает желание взглянуть на свой город глазами путешественников, сообщает OneTwoTrip.
В исследовании приняли участие 1820 человек.
Выяснилось, что 88 процентов респондентов готовы осмотреть главные достопримечательности недалеко от дома. В кафе или рестораны, которые чаще всего посещают именно туристы, отправились бы 76,5 процента местных жителей.
Для смены обыденной обстановки номер в отеле своего города сняли бы 75 процентов участников опроса. Правда, реальная доля таких бронирований, по данным сервиса, с начала 2021 года составляет 13 процентов. Большинство из них приходятся на Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Сочи.
Многим респондентам почувствовать себя туристами дома помогают походы в музеи — 73,2 процента ответили, что готовы нанести туда визит именно с этой целью. К тому же 70 процентов отправились бы на обзорную экскурсию, чтобы посмотреть на привычный город глазами путешественников.
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