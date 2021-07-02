https://ria.ru/20210702/turisty-1739602279.html

Россияне рассказали, готовы ли они побыть туристами в собственном городе

Россияне рассказали, готовы ли они побыть туристами в собственном городе - РИА Новости, 02.07.2021

Россияне рассказали, готовы ли они побыть туристами в собственном городе

Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они относятся к туризму в рамках региона проживания, оказалось, что у большинства иногда... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T16:45

2021-07-02T16:45

2021-07-02T16:45

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, как они относятся к туризму в рамках региона проживания, оказалось, что у большинства иногда возникает желание взглянуть на свой город глазами путешественников, сообщает OneTwoTrip.В исследовании приняли участие 1820 человек. Выяснилось, что 88 процентов респондентов готовы осмотреть главные достопримечательности недалеко от дома. В кафе или рестораны, которые чаще всего посещают именно туристы, отправились бы 76,5 процента местных жителей.Для смены обыденной обстановки номер в отеле своего города сняли бы 75 процентов участников опроса. Правда, реальная доля таких бронирований, по данным сервиса, с начала 2021 года составляет 13 процентов. Большинство из них приходятся на Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Сочи.Многим респондентам почувствовать себя туристами дома помогают походы в музеи — 73,2 процента ответили, что готовы нанести туда визит именно с этой целью. К тому же 70 процентов отправились бы на обзорную экскурсию, чтобы посмотреть на привычный город глазами путешественников.

https://ria.ru/20210221/moskva-1598312829.html

москва

краснодар

сочи

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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