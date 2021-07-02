https://ria.ru/20210702/tekhosmotr-1739592260.html
В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО
В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО - РИА Новости, 02.07.2021
В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО,... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T14:12
2021-07-02T14:12
2021-07-02T14:34
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Сейчас, согласно закону "О безопасности дорожного движения", обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется лишь при условии проведения государственного технического осмотра или техосмотра, проведение которого предусмотрено законодательством в области техосмотра.Подписанный закон исключает данную норму, одновременно внося корреспондирующие изменения в закон об ОСАГО. В результате для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон должен будет вступить в силу с 22 августа 2021 года."Это изменение сначала предлагалось в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия оно было перенесено в этот закон. В принципе все согласны — и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России — с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром", — пояснил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Необходимо, по его словам, также учитывать, что вокруг получения диагностической карты и прохождения техосмотра сложился определенный незаконный бизнес. "Кроме того, возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет", — отметил депутат.Он подчеркивал также, что еще одной проблемой является недостаток станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона, из-за чего люди вынуждены покупать диагностические карты.
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россия, осаго, авто, госдума рф, анатолий аксаков, владимир путин, общество
В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО
14:12 02.07.2021 (обновлено: 14:34 02.07.2021)
Путин подписал закон, отменяющий обязательный техосмотр автомобиля для получения полиса ОСАГО
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон, отменяющий обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО
, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Сейчас, согласно закону "О безопасности дорожного движения", обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется лишь при условии проведения государственного технического осмотра или техосмотра, проведение которого предусмотрено законодательством в области техосмотра.
Подписанный закон исключает данную норму, одновременно внося корреспондирующие изменения в закон об ОСАГО. В результате для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон должен будет вступить в силу с 22 августа 2021 года.
"Это изменение сначала предлагалось в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия оно было перенесено в этот закон. В принципе все согласны — и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России
— с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром", — пояснил РИА Новости председатель комитета Госдумы
по финансовому рынку Анатолий Аксаков
.
Необходимо, по его словам, также учитывать, что вокруг получения диагностической карты и прохождения техосмотра сложился определенный незаконный бизнес. "Кроме того, возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет", — отметил депутат.
Он подчеркивал также, что еще одной проблемой является недостаток станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона, из-за чего люди вынуждены покупать диагностические карты.