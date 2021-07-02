https://ria.ru/20210702/tekhosmotr-1739592260.html

В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО

В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО - РИА Новости, 02.07.2021

В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО,... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T14:12

2021-07-02T14:12

2021-07-02T14:34

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Сейчас, согласно закону "О безопасности дорожного движения", обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется лишь при условии проведения государственного технического осмотра или техосмотра, проведение которого предусмотрено законодательством в области техосмотра.Подписанный закон исключает данную норму, одновременно внося корреспондирующие изменения в закон об ОСАГО. В результате для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон должен будет вступить в силу с 22 августа 2021 года."Это изменение сначала предлагалось в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия оно было перенесено в этот закон. В принципе все согласны — и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России — с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром", — пояснил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Необходимо, по его словам, также учитывать, что вокруг получения диагностической карты и прохождения техосмотра сложился определенный незаконный бизнес. "Кроме того, возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет", — отметил депутат.Он подчеркивал также, что еще одной проблемой является недостаток станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона, из-за чего люди вынуждены покупать диагностические карты.

https://ria.ru/20201126/osago-1586485708.html

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россия, осаго, авто, госдума рф, анатолий аксаков, владимир путин, общество