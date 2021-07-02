https://ria.ru/20210702/teatr-1739517710.html

Доронина написала письмо Путину с просьбой "спасти" МХАТ

Доронина написала письмо Путину с просьбой "спасти" МХАТ - РИА Новости, 02.07.2021

Доронина написала письмо Путину с просьбой "спасти" МХАТ

Татьяна Доронина – народная артистка СССР и бывший художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Максима Горького, ныне... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T04:22

2021-07-02T04:22

2021-07-02T05:18

культура

мхат имени м. горького

татьяна доронина

владимир путин

эдуард бояков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156149/25/1561492527_0:115:3235:1935_1920x0_80_0_0_1e91ef480c84cac9559d6964ff97e791.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Татьяна Доронина – народная артистка СССР и бывший художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Максима Горького, ныне занимающая должность президента МХАТа – обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом помочь в "сохранении" театра. Текст письма, подлинность которого подтвердил РБК представитель актрисы, опубликовало издание "Аргументы недели".В частности, Доронина попросила уволить действующего художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова.Как утверждает актриса, если этого не сделать, то от МХАТа "не останется даже и воспоминаний". Многие талантливые артисты, по словам Дорониной, изгнаны и театра, а сам репертуар "почти уничтожен", как и любимые декорации зрителей из лучших спектаклей.При это Доронина просит назначить нового художественного руководителя и директора театра.В пресс-службе МХАТа заявили "Агентству городских новостей Москва", что не знают об обращении Дорониной к Путину.В 2019 году ряд деятелей искусств уже написали главе государства открытое письмо, в котором раскритиковали работу Эдуарда Боякова и потребовали вернуть к руководству Доронину.Руководство и артисты МХАТа опубликовали свои ответы на письмо деятелей культуры, в которых поддержали Боякова и попросили президента "защитить МХАТ от агрессивной кампании клеветы".

https://ria.ru/20210611/buzova-1736641020.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мхат имени м. горького, татьяна доронина, владимир путин, эдуард бояков