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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210702/teatr-1739517710.html
Доронина написала письмо Путину с просьбой "спасти" МХАТ
Доронина написала письмо Путину с просьбой "спасти" МХАТ - РИА Новости, 02.07.2021
Доронина написала письмо Путину с просьбой "спасти" МХАТ
Татьяна Доронина – народная артистка СССР и бывший художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Максима Горького, ныне... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T04:22
2021-07-02T05:18
культура
мхат имени м. горького
татьяна доронина
владимир путин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Татьяна Доронина – народная артистка СССР и бывший художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Максима Горького, ныне занимающая должность президента МХАТа – обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом помочь в "сохранении" театра. Текст письма, подлинность которого подтвердил РБК представитель актрисы, опубликовало издание "Аргументы недели".В частности, Доронина попросила уволить действующего художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова.Как утверждает актриса, если этого не сделать, то от МХАТа "не останется даже и воспоминаний". Многие талантливые артисты, по словам Дорониной, изгнаны и театра, а сам репертуар "почти уничтожен", как и любимые декорации зрителей из лучших спектаклей.При это Доронина просит назначить нового художественного руководителя и директора театра.В пресс-службе МХАТа заявили "Агентству городских новостей Москва", что не знают об обращении Дорониной к Путину.В 2019 году ряд деятелей искусств уже написали главе государства открытое письмо, в котором раскритиковали работу Эдуарда Боякова и потребовали вернуть к руководству Доронину.Руководство и артисты МХАТа опубликовали свои ответы на письмо деятелей культуры, в которых поддержали Боякова и попросили президента "защитить МХАТ от агрессивной кампании клеветы".
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мхат имени м. горького, татьяна доронина, владимир путин, эдуард бояков
Доронина написала письмо Путину с просьбой "спасти" МХАТ
04:22 02.07.2021 (обновлено: 05:18 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и народная артистка СССР, президент МХАТ имени Максима Горького Татьяна Доронина на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Президент России Владимир Путин и народная артистка СССР, президент МХАТ имени Максима Горького Татьяна Доронина на церемонии вручения государственных наград в Кремле - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Доронина написала письмо Путину с просьбой уволить худрука МХАТа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Татьяна Доронина – народная артистка СССР и бывший художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Максима Горького, ныне занимающая должность президента МХАТа – обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом помочь в "сохранении" театра. Текст письма, подлинность которого подтвердил РБК представитель актрисы, опубликовало издание "Аргументы недели".
В частности, Доронина попросила уволить действующего художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова.
Как утверждает актриса, если этого не сделать, то от МХАТа "не останется даже и воспоминаний". Многие талантливые артисты, по словам Дорониной, изгнаны и театра, а сам репертуар "почти уничтожен", как и любимые декорации зрителей из лучших спектаклей.
При это Доронина просит назначить нового художественного руководителя и директора театра.
В пресс-службе МХАТа заявили "Агентству городских новостей Москва", что не знают об обращении Дорониной к Путину.
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В 2019 году ряд деятелей искусств уже написали главе государства открытое письмо, в котором раскритиковали работу Эдуарда Боякова и потребовали вернуть к руководству Доронину.
Руководство и артисты МХАТа опубликовали свои ответы на письмо деятелей культуры, в которых поддержали Боякова и попросили президента "защитить МХАТ от агрессивной кампании клеветы".
 
КультураМХАТ имени М. ГорькогоТатьяна ДоронинаВладимир ПутинЭдуард Бояков
 
 
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