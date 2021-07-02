В Минобороны рассказали о подготовке провокации боевиками в Сирии
22:04 02.07.2021 (обновлено: 23:33 02.07.2021)
В Минобороны рассказали о подготовке провокации боевиками в Сирии
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии поступили сведения о подготовке террористами "Хайят Тахрир Аш-Шам"* и "Белыми касками" инсценировки химатаки в Идлибской зоне деэскалации, сообщил замглавы Центра контр-адмирал Вадим Кулить.
По его словам, по полученной от местных жителей информации, боевики в сопровождении представителей этой псевдогуманитарной организации доставили на грузовике в район населенного пункта Харим провинции Идлиб около десяти бочек с отравляющими веществами.
"По имеющимся сведениям, террористы намерены осуществить инсценировку "химической атаки" в южной части хребта Джебель-Эз-Завие для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения", — заключил контр-адмирал.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но сирийские власти обвиняют ее в связях с экстремистами и во враждебной пропагандистской деятельности. Москва возлагала на "Белые каски" ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
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* Террористическая организация, запрещенная в России