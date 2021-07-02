https://ria.ru/20210702/siriya-1739696178.html

В Минобороны рассказали о подготовке провокации боевиками в Сирии

В Минобороны рассказали о подготовке провокации боевиками в Сирии - РИА Новости, 02.07.2021

В Минобороны рассказали о подготовке провокации боевиками в Сирии

В российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии поступили сведения о подготовке террористами "Хайят Тахрир Аш-Шам"* и "Белыми касками" инсценировки... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T22:04

2021-07-02T22:04

2021-07-02T23:33

россия

белые каски

идлиб (мухафаза)

сирия

в мире

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии поступили сведения о подготовке террористами "Хайят Тахрир Аш-Шам"* и "Белыми касками" инсценировки химатаки в Идлибской зоне деэскалации, сообщил замглавы Центра контр-адмирал Вадим Кулить.По его словам, по полученной от местных жителей информации, боевики в сопровождении представителей этой псевдогуманитарной организации доставили на грузовике в район населенного пункта Харим провинции Идлиб около десяти бочек с отравляющими веществами.Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но сирийские власти обвиняют ее в связях с экстремистами и во враждебной пропагандистской деятельности. Москва возлагала на "Белые каски" ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск. * Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html

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идлиб (мухафаза)

сирия

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россия, белые каски, идлиб (мухафаза), сирия, в мире