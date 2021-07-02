Путин подписал закон о зачислении в одну школу братьев и сестер
11:17 02.07.2021 (обновлено: 11:27 02.07.2021)
Путин подписал закон о зачислении в одну школу братьев и сестер, живущих по разным адресам
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий норму обязательного общего места жительства братьев и сестер при приоритетном зачислении в школу, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ отменяет положение, по которому братья и сестры для получения приоритетного права при зачислении в школу или детский сад должны иметь общее место жительства.
Изначально принятый в первом чтении законопроект предусматривал выплату стипендий обучающимся в общеобразовательных организациях со специальными наименованиями "президентское кадетское училище", "суворовское военное училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский (морской кадетский) военный корпус", "кадетский (морской кадетский) корпус", "казачий кадетский корпус" и профессиональных образовательных организациях со специальным наименованием "военно-музыкальное училище", находящихся в ведении соответствующих федеральных государственных органов.
Ко второму чтению секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, координатором партпроекта "Новая школа", депутатом Госдумы Аленой Аршиновой, первым замруководителя фракции партии в Госдуме Андреем Исаевым и членом президиума генсовета "Единой России", сопредседателем рабочей группы партии по поддержке гражданского общества, сенатором Марией Львовой-Беловой были внесены поправки, уточняющие норму о преимущественном праве приема братьев и сестер в детские сады и школы.
Изменения внесены в закон "Об образовании" и Семейный кодекс РФ, в котором за детьми закрепляется право преимущественного приема. Ранее инициативу партии поддержали в Минпросвещения.