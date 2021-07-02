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В Красноярске завели первое уголовное дело о подделке COVID-сертификатов
В Красноярске завели первое уголовное дело о подделке COVID-сертификатов - РИА Новости, 02.07.2021
В Красноярске завели первое уголовное дело о подделке COVID-сертификатов
В Красноярске возбуждено первое дело о подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T14:15
2021-07-02T14:27
коронавирус в россии
красноярский край
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. В Красноярске возбуждено первое дело о подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю."В Красноярске возбуждено первое уголовное дело по факту подделки сертификатов ковидных прививок", - говорится в релизе.В ведомстве добавили, что в одной из поликлиник города проводится обыск. По информации полиции, медсестра одной из городских поликлиник в Советском районе краевого центра подделала документы на имя двух жителей Красноярска. В данные сертификаты злоумышленница внесла не соответствующие действительности сведения о произведенных прививках, после чего передала поддельные документы гражданам.В ведомстве уточнили, что дело возбуждено о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Санкция статьи предполагает до двух лет лишения свободы.
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коронавирус в россии, красноярский край, красноярск, происшествия
В Красноярске завели первое уголовное дело о подделке COVID-сертификатов
14:15 02.07.2021 (обновлено: 14:27 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В Красноярске возбудили первое уголовное дело о подделке сертификатов о вакцинации

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. В Красноярске возбуждено первое дело о подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.
"В Красноярске возбуждено первое уголовное дело по факту подделки сертификатов ковидных прививок", - говорится в релизе.
В ведомстве добавили, что в одной из поликлиник города проводится обыск. По информации полиции, медсестра одной из городских поликлиник в Советском районе краевого центра подделала документы на имя двух жителей Красноярска. В данные сертификаты злоумышленница внесла не соответствующие действительности сведения о произведенных прививках, после чего передала поддельные документы гражданам.
В ведомстве уточнили, что дело возбуждено о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Санкция статьи предполагает до двух лет лишения свободы.
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