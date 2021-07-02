https://ria.ru/20210702/sertifikat-1739593080.html

В Красноярске завели первое уголовное дело о подделке COVID-сертификатов

В Красноярске завели первое уголовное дело о подделке COVID-сертификатов - РИА Новости, 02.07.2021

В Красноярске завели первое уголовное дело о подделке COVID-сертификатов

В Красноярске возбуждено первое дело о подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T14:15

2021-07-02T14:15

2021-07-02T14:27

коронавирус в россии

красноярский край

красноярск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. В Красноярске возбуждено первое дело о подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю."В Красноярске возбуждено первое уголовное дело по факту подделки сертификатов ковидных прививок", - говорится в релизе.В ведомстве добавили, что в одной из поликлиник города проводится обыск. По информации полиции, медсестра одной из городских поликлиник в Советском районе краевого центра подделала документы на имя двух жителей Красноярска. В данные сертификаты злоумышленница внесла не соответствующие действительности сведения о произведенных прививках, после чего передала поддельные документы гражданам.В ведомстве уточнили, что дело возбуждено о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Санкция статьи предполагает до двух лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210628/sertifikat-1738889976.html

красноярский край

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, красноярский край, красноярск, происшествия