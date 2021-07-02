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В санаториях Ставрополья не намерены требовать справки о вакцинации
В санаториях Ставрополья не намерены требовать справки о вакцинации - РИА Новости, 02.07.2021
В санаториях Ставрополья не намерены требовать справки о вакцинации
Власти Ставропольского края не рассматривают вопрос о предъявлении сертификата о вакцинации или ПЦР-теста в санаториях Кавказских минеральных вод, сообщил... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:00
2021-07-02T16:00
2021-07-02T16:39
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ПЯТИГОРСК, 2 июл - РИА Новости. Власти Ставропольского края не рассматривают вопрос о предъявлении сертификата о вакцинации или ПЦР-теста в санаториях Кавказских минеральных вод, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров."Оснований для введения дополнительных требований к отдыхающим сейчас нет. И вопрос о предъявлении в наших санаториях сертификата о вакцинации против коронавируса или ПЦР-тестов сейчас не рассматривается", - написал глава региона в Instagram.По его словам, Кавказские минеральные воды приняли с начала года уже свыше 435 тысяч человек, случаи заражения в отрасли – единичны. "Это говорит о том, что профилактическая работа, проводимая в здравницах края, даёт хороший результат", - отметил глава региона.
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В санаториях Ставрополья не намерены требовать справки о вакцинации
16:00 02.07.2021 (обновлено: 16:39 02.07.2021)
Власти Ставрополья не рассматривают вопрос о предъявлении сертификата о вакцинации в санаториях