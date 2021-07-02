Адвокат заявил, что ФСБ опасается побега Сафронова за границу
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в суде
Адвокат заявил, что ФСБ опасается побега Сафронова за границу с помощью зарубежных спецслужб
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следствие по делу обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова считает, что, окажись на свободе, экс-журналист мог бы бежать из страны при помощи иностранных спецслужб, заявил РИА Новости в пятницу адвокат Иван Павлов.
"Судья во время оглашения постановления о продлении ареста Ивану Сафронову сослался на позицию следствия. Следователь ФСБ Александр Чабан утверждает, что, оказавшись на свободе, Иван может скрыться на территории дипломатических представительств или консульств, а позже, при помощи сотрудников иностранных спецслужб, покинуть территорию России", - рассказал адвокат, возглавляющий правозащитное объединение "Команда 29".
Комментариями следствия РИА Новости не располагает.
На этой неделе суд оставил Сафронова в изоляторе ещё на три месяца. В день предыдущего продления ареста, 30 апреля, ФСБ задержала и самого Ивана Павлова, основного адвоката Сафронова. Ему вменяют статью УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования" - речь идет как раз о материалах дела Сафронова.
Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
1 июля, 15:45Сафронов написал в СИЗО статью-исследование
Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".