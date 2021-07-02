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Туризм
https://ria.ru/20210702/rosturizm-1739634174.html
Ростуризм после рекомендаций ФАС скорректировал правила выдачи грантов
Ростуризм после рекомендаций ФАС скорректировал правила выдачи грантов - РИА Новости, 02.07.2021
Ростуризм после рекомендаций ФАС скорректировал правила выдачи грантов
Ростуризм в соответствии с рекомендациями ФАС скорректировал условия конкурсов на получение бюджетных грантов, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:43
2021-07-02T16:43
туризм
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туризм
новости - туризм
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Ростуризм в соответствии с рекомендациями ФАС скорректировал условия конкурсов на получение бюджетных грантов, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.В Федеральной антимонопольной службе в феврале рассказали РИА Новости, что ведомство возбудило дело против Ростуризма, усмотрев нарушения в процедуре конкурсного отбора на получение грантов для развития индустрии гостеприимства, которые могли привести к ограничению конкуренции. В службе тогда отметили, что из госбюджета было выделено 1,2 миллиарда рублей на 400 грантов."Совместная работа ФАС России и Ростуризма позволила сделать условия грантовой программы более удобной для бизнеса и отвечающей целям развития отрасли", — сообщили в туристическом ведомстве. В частности, в рамках изменений повышен уровень информированности участников, прозрачность конкурсных процедур.Кроме того, обеспечено своевременное выявление возможного конфликта интересов членов конкурсной комиссии, устранены иные юридико-технические неточности. "Помимо этого, порядок рассмотрения заявок рабочими группами конкурсной комиссии более четко регламентирован, также по каждой заявке должны публиковаться индивидуальные баллы, полученные участниками", — добавили в Ростуризме.В ведомстве также сообщили, что принято решение об изменении механизма проведения следующего грантового конкурса в туризме. "Победители приступят к реализации своих проектов уже в начале 2022 года. На это в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" предусмотрено более двух миллиардов рублей с акцентом на проектах по обустройству маршрутов в регионах", — сказали в Ростуризме.Средства на гранты будут выделяться регионам в виде межбюджетных трансфертов, на которые будут проводиться региональные конкурсы. Победителей каждый регион будет определять самостоятельно."Все рекомендации ФАС России при проведении следующих конкурсов также будут учтены", — заключили в пресс-службе Ростуризма.
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россия, туризм, новости - туризм, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Ростуризм после рекомендаций ФАС скорректировал правила выдачи грантов
16:43 02.07.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ростуризм после рекомендаций ФАС скорректировал условия конкурсов на получение грантов

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Ростуризм в соответствии с рекомендациями ФАС скорректировал условия конкурсов на получение бюджетных грантов, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
В Федеральной антимонопольной службе в феврале рассказали РИА Новости, что ведомство возбудило дело против Ростуризма, усмотрев нарушения в процедуре конкурсного отбора на получение грантов для развития индустрии гостеприимства, которые могли привести к ограничению конкуренции. В службе тогда отметили, что из госбюджета было выделено 1,2 миллиарда рублей на 400 грантов.
"Совместная работа ФАС России и Ростуризма позволила сделать условия грантовой программы более удобной для бизнеса и отвечающей целям развития отрасли", — сообщили в туристическом ведомстве. В частности, в рамках изменений повышен уровень информированности участников, прозрачность конкурсных процедур.
Кроме того, обеспечено своевременное выявление возможного конфликта интересов членов конкурсной комиссии, устранены иные юридико-технические неточности. "Помимо этого, порядок рассмотрения заявок рабочими группами конкурсной комиссии более четко регламентирован, также по каждой заявке должны публиковаться индивидуальные баллы, полученные участниками", — добавили в Ростуризме.
В ведомстве также сообщили, что принято решение об изменении механизма проведения следующего грантового конкурса в туризме. "Победители приступят к реализации своих проектов уже в начале 2022 года. На это в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" предусмотрено более двух миллиардов рублей с акцентом на проектах по обустройству маршрутов в регионах", — сказали в Ростуризме.
Средства на гранты будут выделяться регионам в виде межбюджетных трансфертов, на которые будут проводиться региональные конкурсы. Победителей каждый регион будет определять самостоятельно.
"Все рекомендации ФАС России при проведении следующих конкурсов также будут учтены", — заключили в пресс-службе Ростуризма.
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3 февраля, 11:14Туризм
ФАС возбудила дело против Ростуризма из-за конкурса на получение грантов
 
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