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Путин подписал закон против нелегальных онлайн-казино
Путин подписал закон против нелегальных онлайн-казино - РИА Новости, 02.07.2021
Путин подписал закон против нелегальных онлайн-казино
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов, через которые переводятся денежные средства в пользу незаконных онлайн-казино и... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:38
2021-07-02T12:38
россия
центральный банк рф (цб рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов, через которые переводятся денежные средства в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон разработан в целях противодействия незаконным организациям и проведению лотерей и азартных игр в интернете путем ограничения переводов денежных средств в пользу их организаторов.Он предусматривает внесудебную блокировку сайтов, которые используются для перевода денег за участие в незаконных азартных играх в онлайн-казино или незаконных лотереях. Предполагается, что решение о такой блокировке будет принимать Федеральная налоговая служба (ФНС). Сейчас аналогичная мера предусмотрена лишь для самих сайтов незаконных казино и лотерей.Документ также запрещает кредитным организациям, платёжным агентам, операторам связи, в том числе почтовой, заключать договоры с лицами, которые включены в перечни нелегальных организаторов казино и лотерей либо осуществляют в их пользу переводы. А уже заключенные договоры должны быть расторгнуты в течение 60 дней со дня размещения на сайте ФНС такого перечня. При этом ФНС должна будет информировать ЦБ о выявленных случаях осуществления банками переводов в пользу лиц, включенных в перечень.Также ФНС будет вести и размещать на своём официальном сайте перечни иностранных поставщиков платёжных услуг, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр или лотерей, а иностранные банки, осуществляющие переводы таким лицам, будут включаться в отдельный перечень.Закон должен будет вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
https://ria.ru/20210301/kazino-1599367231.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, общество
Путин подписал закон против нелегальных онлайн-казино
12:38 02.07.2021
 
© Depositphotos / lacheevКазино
Казино - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Depositphotos / lacheev

Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов для переводов незаконным онлайн-казино

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов, через которые переводятся денежные средства в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон разработан в целях противодействия незаконным организациям и проведению лотерей и азартных игр в интернете путем ограничения переводов денежных средств в пользу их организаторов.
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Он предусматривает внесудебную блокировку сайтов, которые используются для перевода денег за участие в незаконных азартных играх в онлайн-казино или незаконных лотереях. Предполагается, что решение о такой блокировке будет принимать Федеральная налоговая служба (ФНС). Сейчас аналогичная мера предусмотрена лишь для самих сайтов незаконных казино и лотерей.
Документ также запрещает кредитным организациям, платёжным агентам, операторам связи, в том числе почтовой, заключать договоры с лицами, которые включены в перечни нелегальных организаторов казино и лотерей либо осуществляют в их пользу переводы. А уже заключенные договоры должны быть расторгнуты в течение 60 дней со дня размещения на сайте ФНС такого перечня. При этом ФНС должна будет информировать ЦБ о выявленных случаях осуществления банками переводов в пользу лиц, включенных в перечень.
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Также ФНС будет вести и размещать на своём официальном сайте перечни иностранных поставщиков платёжных услуг, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр или лотерей, а иностранные банки, осуществляющие переводы таким лицам, будут включаться в отдельный перечень.
Закон должен будет вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Владимир ПутинОбщество
 
 
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