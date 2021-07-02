https://ria.ru/20210702/putin-1739569143.html

Путин подписал закон против нелегальных онлайн-казино

Путин подписал закон против нелегальных онлайн-казино - РИА Новости, 02.07.2021

Путин подписал закон против нелегальных онлайн-казино

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов, через которые переводятся денежные средства в пользу незаконных онлайн-казино и... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:38

2021-07-02T12:38

2021-07-02T12:38

россия

центральный банк рф (цб рф)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов, через которые переводятся денежные средства в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон разработан в целях противодействия незаконным организациям и проведению лотерей и азартных игр в интернете путем ограничения переводов денежных средств в пользу их организаторов.Он предусматривает внесудебную блокировку сайтов, которые используются для перевода денег за участие в незаконных азартных играх в онлайн-казино или незаконных лотереях. Предполагается, что решение о такой блокировке будет принимать Федеральная налоговая служба (ФНС). Сейчас аналогичная мера предусмотрена лишь для самих сайтов незаконных казино и лотерей.Документ также запрещает кредитным организациям, платёжным агентам, операторам связи, в том числе почтовой, заключать договоры с лицами, которые включены в перечни нелегальных организаторов казино и лотерей либо осуществляют в их пользу переводы. А уже заключенные договоры должны быть расторгнуты в течение 60 дней со дня размещения на сайте ФНС такого перечня. При этом ФНС должна будет информировать ЦБ о выявленных случаях осуществления банками переводов в пользу лиц, включенных в перечень.Также ФНС будет вести и размещать на своём официальном сайте перечни иностранных поставщиков платёжных услуг, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр или лотерей, а иностранные банки, осуществляющие переводы таким лицам, будут включаться в отдельный перечень.Закон должен будет вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20210301/kazino-1599367231.html

https://ria.ru/20201022/pochta-1580937445.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, общество