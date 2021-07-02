https://ria.ru/20210702/pokushenie-1739662778.html

Лукашенко заявил о покушении на журналиста государственного телеканала

Лукашенко заявил о покушении на журналиста государственного телеканала - РИА Новости, 02.07.2021

Лукашенко заявил о покушении на журналиста государственного телеканала

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в четверг в Белоруссии было совершено покушение на журналиста государственного телеканала СТВ Григория... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T18:26

2021-07-02T18:26

2021-07-02T19:47

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александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в четверг в Белоруссии было совершено покушение на журналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка."И еще одно покушение на преступление, которое может привести в ужас…: попытка убийства нашего журналиста Григория Азаренка. Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель, цитирую: обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам - тот, кто был нанят за десять тысяч долларов - деньги были перечислены - должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет", - заявил Лукашенко, выступая в пятницу на торжественном собрании по случаю Дня независимости, который в Белоруссии отмечают 3 июля. Подробности приводит Sputnik Беларусь.По словам главы республики, это преступление задумывалось как предупреждение: "смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы молчали". "Если не получится - убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы - тепловизоры и прочее, которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике", - сказал Лукашенко.Он отметил, что "все были изобличены", а тайники – найдены. Операция, по словам президента, продолжалась долго. "Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания", - сообщил глава государства.Азаренок ведет на СТВ авторскую программу "Тайные пружины политики", а также рубрику "Орден Иуды", которая посвящена известным в Белоруссии личностям, которые после президентских выборов 2020 года поддержали несанкционированные акции протеста. В начале 2021 года Азаренок решением президента был награжден медалью "За отвагу".

https://ria.ru/20210702/lukashenko-1739677163.html

https://ria.ru/20210702/belorussiya-1739668122.html

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россия, гомельская область, в мире, александр лукашенко, белоруссия