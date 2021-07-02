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Литовских военных обвинили в краже сухих пайков для армии США

Литовских военных обвинили в краже сухих пайков для армии США - РИА Новости, 02.07.2021

Литовских военных обвинили в краже сухих пайков для армии США

Семерых литовских военнослужащих и еще двух человек, работавших на полигоне в Швенченском районе, обвиняют в краже сухих пайков для американских военных,... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T13:40

2021-07-02T13:40

2021-07-02T17:22

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ВИЛЬНЮС, 2 июл — РИА Новости. Семерых литовских военнослужащих и еще двух человек, работавших на полигоне в Швенченском районе, обвиняют в краже сухих пайков для американских военных, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу прокуратуры."Согласно данным расследования, двое военнослужащих на полигоне Швенченского района и командир роты обвиняются в краже, злоупотреблении, взяточничестве и подкупе. Еще четверым солдатам также были предъявлены обвинения в краже и злоупотреблении. Два человека, работавшие по трудовому договору на территории полигона, обвиняются в краже", — отмечает агентство.По данным досудебного расследования, весной прошлого года на полигоне в Швенченском районе украли не менее 1176 ящиков с 14 тысячами сухих пайков для питания солдат батальона Сухопутных войск США, дислоцированных в Литве. По оценкам, имущественный ущерб составил более 121 тысячи евро.Прокуратура считает, что подозреваемые вывезли продовольствие на служебных машинах и продали."Предполагается, что командир роты, несущий службу на полигоне, мог потребовать взятку за молчание о преступлении и создавал определенные условия, чтобы подчиненные могли продолжать преступную деятельность", — пишет Sputnik.УК Литвы предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до восьми лет для любого, кто похитил дорогостоящую иностранную собственность, участвуя в организованной группе. Злоупотребление в целях имущественной или другой личной выгоды может караться семью годами тюрьмы. Максимальный срок за подкуп государственного служащего — пять лет. Любой, кто предложил, пообещал или согласился дать взятку государственному служащему, может провести в тюрьме до семи лет.

https://ria.ru/20210629/ukraina-1739041473.html

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