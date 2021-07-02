https://ria.ru/20210702/otlichiya-1739525528.html

Врач назвала пять симптомов, помогающих отличить COVID-19 от ОРВИ

Врач назвала пять симптомов, помогающих отличить COVID-19 от ОРВИ - РИА Новости, 02.07.2021

Врач назвала пять симптомов, помогающих отличить COVID-19 от ОРВИ

Легкую форму COVID-19 легко спутать с ОРВИ, однако существуют пять основных симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии инфекции. Об этом "Известиям"... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T08:46

2021-07-02T08:46

2021-07-02T14:26

распространение коронавируса

bestdoctor

юлия ткаченко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Легкую форму COVID-19 легко спутать с ОРВИ, однако существуют пять основных симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии инфекции. Об этом "Известиям" рассказала руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.По ее словам, наиболее типичные признаки коронавируса — это потеря вкуса и обоняния, общая слабость, интенсивный сухой кашель, повышение температуры тела выше 38,5 градуса, а также чувство нехватки воздуха.При наличии этих симптомов необходимо вызвать скорую помощь, пояснила Ткаченко, добавив, что установить точный диагноз возможно только с помощью ПЦР-теста.Специалист отметила, что в сейчас не существует медикаментов, которые помогут эффективно бороться с коронавирусом, поэтому врачи назначают лечение, направленное на звенья развития инфекции, и препараты, которые борются с симптомами заболевания."Патогенетическая терапия подбирается в зависимости от тяжести заболевания. К ней относятся различные противовоспалительные препараты (глюкокортикостероиды, ингибиторы рецептора ИЛ-6), препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты) <…> решение об их назначении может принять только врач", — заключила она.За все время в России зарегистрировали 5 538 142 случая коронавируса, вылечился 5 017 321 заболевший. Умерли 135 886 человек.

https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739515296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

bestdoctor, юлия ткаченко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество