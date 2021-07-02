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Врач назвала пять симптомов, помогающих отличить COVID-19 от ОРВИ
Врач назвала пять симптомов, помогающих отличить COVID-19 от ОРВИ - РИА Новости, 02.07.2021
Врач назвала пять симптомов, помогающих отличить COVID-19 от ОРВИ
Легкую форму COVID-19 легко спутать с ОРВИ, однако существуют пять основных симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии инфекции. Об этом "Известиям"... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T08:46
2021-07-02T14:26
распространение коронавируса
bestdoctor
юлия ткаченко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Легкую форму COVID-19 легко спутать с ОРВИ, однако существуют пять основных симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии инфекции. Об этом "Известиям" рассказала руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.По ее словам, наиболее типичные признаки коронавируса — это потеря вкуса и обоняния, общая слабость, интенсивный сухой кашель, повышение температуры тела выше 38,5 градуса, а также чувство нехватки воздуха.При наличии этих симптомов необходимо вызвать скорую помощь, пояснила Ткаченко, добавив, что установить точный диагноз возможно только с помощью ПЦР-теста.Специалист отметила, что в сейчас не существует медикаментов, которые помогут эффективно бороться с коронавирусом, поэтому врачи назначают лечение, направленное на звенья развития инфекции, и препараты, которые борются с симптомами заболевания."Патогенетическая терапия подбирается в зависимости от тяжести заболевания. К ней относятся различные противовоспалительные препараты (глюкокортикостероиды, ингибиторы рецептора ИЛ-6), препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты) &lt;…&gt; решение об их назначении может принять только врач", — заключила она.За все время в России зарегистрировали 5 538 142 случая коронавируса, вылечился 5 017 321 заболевший. Умерли 135 886 человек.
https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739515296.html
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bestdoctor, юлия ткаченко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
Врач назвала пять симптомов, помогающих отличить COVID-19 от ОРВИ
08:46 02.07.2021 (обновлено: 14:26 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач Юлия Ткаченко назвала пять основных симптомов, помогающих отличить COVID-19 от ОРВИ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Легкую форму COVID-19 легко спутать с ОРВИ, однако существуют пять основных симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии инфекции. Об этом "Известиям" рассказала руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.
По ее словам, наиболее типичные признаки коронавируса — это потеря вкуса и обоняния, общая слабость, интенсивный сухой кашель, повышение температуры тела выше 38,5 градуса, а также чувство нехватки воздуха.
При наличии этих симптомов необходимо вызвать скорую помощь, пояснила Ткаченко, добавив, что установить точный диагноз возможно только с помощью ПЦР-теста.
Специалист отметила, что в сейчас не существует медикаментов, которые помогут эффективно бороться с коронавирусом, поэтому врачи назначают лечение, направленное на звенья развития инфекции, и препараты, которые борются с симптомами заболевания.
Врачи - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
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"Патогенетическая терапия подбирается в зависимости от тяжести заболевания. К ней относятся различные противовоспалительные препараты (глюкокортикостероиды, ингибиторы рецептора ИЛ-6), препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты) <…> решение об их назначении может принять только врач", — заключила она.
За все время в России зарегистрировали 5 538 142 случая коронавируса, вылечился 5 017 321 заболевший. Умерли 135 886 человек.
 
Распространение коронавирусаBestDoctorЮлия ТкаченкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
 
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