https://ria.ru/20210702/otlichiya-1739525528.html
Врач назвала пять симптомов, помогающих отличить COVID-19 от ОРВИ
Врач назвала пять симптомов, помогающих отличить COVID-19 от ОРВИ - РИА Новости, 02.07.2021
Врач назвала пять симптомов, помогающих отличить COVID-19 от ОРВИ
Легкую форму COVID-19 легко спутать с ОРВИ, однако существуют пять основных симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии инфекции. Об этом "Известиям"... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T08:46
2021-07-02T08:46
2021-07-02T14:26
распространение коронавируса
bestdoctor
юлия ткаченко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584976654_0:45:3077:1776_1920x0_80_0_0_04db553eb056f5a723b0d937b5ae4c87.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Легкую форму COVID-19 легко спутать с ОРВИ, однако существуют пять основных симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии инфекции. Об этом "Известиям" рассказала руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.По ее словам, наиболее типичные признаки коронавируса — это потеря вкуса и обоняния, общая слабость, интенсивный сухой кашель, повышение температуры тела выше 38,5 градуса, а также чувство нехватки воздуха.При наличии этих симптомов необходимо вызвать скорую помощь, пояснила Ткаченко, добавив, что установить точный диагноз возможно только с помощью ПЦР-теста.Специалист отметила, что в сейчас не существует медикаментов, которые помогут эффективно бороться с коронавирусом, поэтому врачи назначают лечение, направленное на звенья развития инфекции, и препараты, которые борются с симптомами заболевания."Патогенетическая терапия подбирается в зависимости от тяжести заболевания. К ней относятся различные противовоспалительные препараты (глюкокортикостероиды, ингибиторы рецептора ИЛ-6), препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты) <…> решение об их назначении может принять только врач", — заключила она.За все время в России зарегистрировали 5 538 142 случая коронавируса, вылечился 5 017 321 заболевший. Умерли 135 886 человек.
https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739515296.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584976654_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_ce32b0950818409d49185ca31358e013.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
bestdoctor, юлия ткаченко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
Врач назвала пять симптомов, помогающих отличить COVID-19 от ОРВИ
08:46 02.07.2021 (обновлено: 14:26 02.07.2021)
Врач Юлия Ткаченко назвала пять основных симптомов, помогающих отличить COVID-19 от ОРВИ
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Легкую форму COVID-19 легко спутать с ОРВИ, однако существуют пять основных симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии инфекции. Об этом "Известиям"
рассказала руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко
.
По ее словам, наиболее типичные признаки коронавируса — это потеря вкуса и обоняния, общая слабость, интенсивный сухой кашель, повышение температуры тела выше 38,5 градуса, а также чувство нехватки воздуха.
При наличии этих симптомов необходимо вызвать скорую помощь, пояснила Ткаченко, добавив, что установить точный диагноз возможно только с помощью ПЦР-теста.
Специалист отметила, что в сейчас не существует медикаментов, которые помогут эффективно бороться с коронавирусом, поэтому врачи назначают лечение, направленное на звенья развития инфекции, и препараты, которые борются с симптомами заболевания.
"Патогенетическая терапия подбирается в зависимости от тяжести заболевания. К ней относятся различные противовоспалительные препараты (глюкокортикостероиды, ингибиторы рецептора ИЛ-6), препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты) <…> решение об их назначении может принять только врач", — заключила она.
За все время в России зарегистрировали 5 538 142 случая коронавируса, вылечился 5 017 321 заболевший. Умерли 135 886 человек.