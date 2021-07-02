Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210702/oruzhie-1739513304.html
США озабочены ростом ядерного арсенала Китая
США озабочены ростом ядерного арсенала Китая - РИА Новости, 02.07.2021
США озабочены ростом ядерного арсенала Китая
Вашингтон озабочен ускорением темпа наращивания Пекином ядерного арсенала, призывает к практическому взаимодействию во избежание дестабилизирующей гонки... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T01:43
2021-07-02T01:43
нед прайс
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148642/14/1486421465_0:366:4500:2897_1920x0_80_0_0_0e7598f7bf85a8c3592175be9c3bc36d.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Вашингтон озабочен ускорением темпа наращивания Пекином ядерного арсенала, призывает к практическому взаимодействию во избежание дестабилизирующей гонки вооружений, заявил на брифинге представитель госдепартамента США Нед Прайс."Это и другие свидетельства говорят о том, что ядерный арсенал КНР будет расти быстрее, чем могло ожидаться ранее, это наращивание вызывает озабоченность и поднимает вопросы о намерениях, которые преследует КНР, а также для нас подтверждает важность реализации практических действий в интересах снижения ядерных рисков", - сказал представитель госдепартамента США.В четверг Washington Post со ссылкой на экспертов сообщила, что Китай начал строительство более 100 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет у Юймэня в провинции Ганьсу.По словам Прайса, публикуемые изданием сведения говорят о том, что Пекину "становится все труднее скрывать" растущий ядерный потенциал. "Мы призываем Пекин к практическому взаимодействию для снижения рисков дестабилизирующей гонки вооружений и потенциально дестабилизирующей напряженности (между двумя странами)", - сказал представитель госдепартамента США.Как сообщила Washington Post, эксперты называют такой шаг КНР показателем вероятного значительного расширения возможностей Пекина в ядерной сфере для страны, которая, по данным издания, обладает от 250 до 350 единицами ядерного оружия. Отмечается, однако, что число самих ракет, которые, вероятно, планируется установить в этих шахтах, может быть намного меньше 100. Издание также подчеркивает, что ранее Китай создавал фальшивые пусковые шахты в качестве отвлекающего маневра.Издание ссылается на изученные исследователями в Калифорнии спутниковые снимки, на которых якобы видны строительные работы 119 идентичных конструкций, содержащих похожие элементы на те, которые существуют на уже имеющихся у КНР объектах для баллистических ракет с ядерными боеголовками.
https://radiosputnik.ria.ru/20210701/kitay-1739367491.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/yadernoe-1738203226.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/148642/14/1486421465_340:0:4360:3015_1920x0_80_0_0_0386ac05c5db6e9a1b89b72f56392377.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нед прайс, китай, сша, в мире
США озабочены ростом ядерного арсенала Китая
01:43 02.07.2021
 
© AP Photo / Andy Wong, poolБаллистические ракеты армии Китая
Баллистические ракеты армии Китая - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© AP Photo / Andy Wong, pool

В Госдепе заявили, что США озабочены ростом ядерного арсенала Китая

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Вашингтон озабочен ускорением темпа наращивания Пекином ядерного арсенала, призывает к практическому взаимодействию во избежание дестабилизирующей гонки вооружений, заявил на брифинге представитель госдепартамента США Нед Прайс.
"Это и другие свидетельства говорят о том, что ядерный арсенал КНР будет расти быстрее, чем могло ожидаться ранее, это наращивание вызывает озабоченность и поднимает вопросы о намерениях, которые преследует КНР, а также для нас подтверждает важность реализации практических действий в интересах снижения ядерных рисков", - сказал представитель госдепартамента США.
В четверг Washington Post со ссылкой на экспертов сообщила, что Китай начал строительство более 100 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет у Юймэня в провинции Ганьсу.
По словам Прайса, публикуемые изданием сведения говорят о том, что Пекину "становится все труднее скрывать" растущий ядерный потенциал. "Мы призываем Пекин к практическому взаимодействию для снижения рисков дестабилизирующей гонки вооружений и потенциально дестабилизирующей напряженности (между двумя странами)", - сказал представитель госдепартамента США.
Двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета JL-2 (Цзюйлан) на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Вчера, 11:17Авторы
На пути к лидерству: Китай наращивает ядерный потенциал
Как сообщила Washington Post, эксперты называют такой шаг КНР показателем вероятного значительного расширения возможностей Пекина в ядерной сфере для страны, которая, по данным издания, обладает от 250 до 350 единицами ядерного оружия. Отмечается, однако, что число самих ракет, которые, вероятно, планируется установить в этих шахтах, может быть намного меньше 100. Издание также подчеркивает, что ранее Китай создавал фальшивые пусковые шахты в качестве отвлекающего маневра.
Издание ссылается на изученные исследователями в Калифорнии спутниковые снимки, на которых якобы видны строительные работы 119 идентичных конструкций, содержащих похожие элементы на те, которые существуют на уже имеющихся у КНР объектах для баллистических ракет с ядерными боеголовками.
На IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 11:34В мире
В Генштабе рассказали, когда Россия отважится применить ядерное оружие
 
Нед ПрайсКитайСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28Касперский рассказал, на каком языке говорят самые злобные хакеры
08:28В Красноярском крае сторонник ИГ* получил девять лет колонии
08:17В Иркутской области арестовали девушку-подростка, зарезавшую школьника
08:17Додон: Западу нужно в парламенте Молдавии антироссийское большинство
08:10Москвичам пообещали небольшой дождь и до 23 градусов тепла
08:00Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
07:32"Ъ": в России впервые изъяли единственное жилье у должника
07:10Создатель "Викингов" снимет сериал о блокаде Ленинграда
07:09Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой
07:04Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле
06:59Касперский представит телефон, который невозможно взломать
06:57В МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину
06:50Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего
06:20Десятилетняя девочка умерла от старости
06:18Украинцев предупредили о риске голода из-за открытия рынка земли
06:07Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания
06:06Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям
06:03Россияне рассказали, поддерживают ли введение нового локдауна
05:42"Би-2" выпустили анимационное видео на песню "Падал свет"
05:20Юрист назвал нарушения, за которые водителей не станут штрафовать
Лента новостейМолния