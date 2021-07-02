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США озабочены ростом ядерного арсенала Китая
США озабочены ростом ядерного арсенала Китая - РИА Новости, 02.07.2021
США озабочены ростом ядерного арсенала Китая
Вашингтон озабочен ускорением темпа наращивания Пекином ядерного арсенала, призывает к практическому взаимодействию во избежание дестабилизирующей гонки... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T01:43
2021-07-02T01:43
2021-07-02T01:43
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ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Вашингтон озабочен ускорением темпа наращивания Пекином ядерного арсенала, призывает к практическому взаимодействию во избежание дестабилизирующей гонки вооружений, заявил на брифинге представитель госдепартамента США Нед Прайс."Это и другие свидетельства говорят о том, что ядерный арсенал КНР будет расти быстрее, чем могло ожидаться ранее, это наращивание вызывает озабоченность и поднимает вопросы о намерениях, которые преследует КНР, а также для нас подтверждает важность реализации практических действий в интересах снижения ядерных рисков", - сказал представитель госдепартамента США.В четверг Washington Post со ссылкой на экспертов сообщила, что Китай начал строительство более 100 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет у Юймэня в провинции Ганьсу.По словам Прайса, публикуемые изданием сведения говорят о том, что Пекину "становится все труднее скрывать" растущий ядерный потенциал. "Мы призываем Пекин к практическому взаимодействию для снижения рисков дестабилизирующей гонки вооружений и потенциально дестабилизирующей напряженности (между двумя странами)", - сказал представитель госдепартамента США.Как сообщила Washington Post, эксперты называют такой шаг КНР показателем вероятного значительного расширения возможностей Пекина в ядерной сфере для страны, которая, по данным издания, обладает от 250 до 350 единицами ядерного оружия. Отмечается, однако, что число самих ракет, которые, вероятно, планируется установить в этих шахтах, может быть намного меньше 100. Издание также подчеркивает, что ранее Китай создавал фальшивые пусковые шахты в качестве отвлекающего маневра.Издание ссылается на изученные исследователями в Калифорнии спутниковые снимки, на которых якобы видны строительные работы 119 идентичных конструкций, содержащих похожие элементы на те, которые существуют на уже имеющихся у КНР объектах для баллистических ракет с ядерными боеголовками.
https://radiosputnik.ria.ru/20210701/kitay-1739367491.html
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нед прайс, китай, сша, в мире
США озабочены ростом ядерного арсенала Китая
В Госдепе заявили, что США озабочены ростом ядерного арсенала Китая
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости.
Вашингтон озабочен ускорением темпа наращивания Пекином ядерного арсенала, призывает к практическому взаимодействию во избежание дестабилизирующей гонки вооружений, заявил на брифинге представитель госдепартамента США Нед Прайс
.
"Это и другие свидетельства говорят о том, что ядерный арсенал КНР будет расти быстрее, чем могло ожидаться ранее, это наращивание вызывает озабоченность и поднимает вопросы о намерениях, которые преследует КНР, а также для нас подтверждает важность реализации практических действий в интересах снижения ядерных рисков", - сказал представитель госдепартамента США.
В четверг Washington Post со ссылкой на экспертов сообщила, что Китай
начал строительство более 100 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет у Юймэня в провинции Ганьсу
.
По словам Прайса, публикуемые изданием сведения говорят о том, что Пекину "становится все труднее скрывать" растущий ядерный потенциал. "Мы призываем Пекин к практическому взаимодействию для снижения рисков дестабилизирующей гонки вооружений и потенциально дестабилизирующей напряженности (между двумя странами)", - сказал представитель госдепартамента США.
Как сообщила Washington Post, эксперты называют такой шаг КНР показателем вероятного значительного расширения возможностей Пекина в ядерной сфере для страны, которая, по данным издания, обладает от 250 до 350 единицами ядерного оружия. Отмечается, однако, что число самих ракет, которые, вероятно, планируется установить в этих шахтах, может быть намного меньше 100. Издание также подчеркивает, что ранее Китай создавал фальшивые пусковые шахты в качестве отвлекающего маневра.
Издание ссылается на изученные исследователями в Калифорнии
спутниковые снимки, на которых якобы видны строительные работы 119 идентичных конструкций, содержащих похожие элементы на те, которые существуют на уже имеющихся у КНР объектах для баллистических ракет с ядерными боеголовками.