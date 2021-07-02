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В Абхазии обрушился мост в Кодорском ущелье
В Абхазии обрушился мост в Кодорском ущелье - РИА Новости, 02.07.2021
В Абхазии обрушился мост в Кодорском ущелье
Мост через реку Кодор обрушился в Кодорском ущелье Абхазии, отрезанными оказались несколько сел и две военные части российских пограничников, сообщает в пятницу РИА Новости, 02.07.2021
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россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
абхазия
в мире
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СУХУМ, 2 июл - РИА Новости. Мост через реку Кодор обрушился в Кодорском ущелье Абхазии, отрезанными оказались несколько сел и две военные части российских пограничников, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС республики.Причиной обрушения моста стал подмыв грунта водами реки во время паводка."Прибывшие на место обрушения глава МЧС Лев Квициния в сопровождении российского специалиста провели осмотр района происшествия, определили его масштабы", - уточнили в ведомстве.
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Рухнувший мост в Кодорском ущелье
Мост через реку Кодор обрушился в Кодорском ущелье Абхазии, отрезанными оказались несколько сел и две военные части российских пограничников.
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видео, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), абхазия, в мире
В Абхазии обрушился мост в Кодорском ущелье
СУХУМ, 2 июл - РИА Новости. Мост через реку Кодор обрушился в Кодорском ущелье Абхазии, отрезанными оказались несколько сел и две военные части российских пограничников, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС республики.
2021-07-02T17:40
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В Абхазии обрушился мост в Кодорском ущелье
17:40 02.07.2021 (обновлено: 19:28 02.07.2021)
 

В Кодорском ущелье Абхазии обрушился мост, две российские военные части оказались отрезанными

Читать ria.ru в
СУХУМ, 2 июл - РИА Новости. Мост через реку Кодор обрушился в Кодорском ущелье Абхазии, отрезанными оказались несколько сел и две военные части российских пограничников, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС республики.
Причиной обрушения моста стал подмыв грунта водами реки во время паводка.
"В районе села Генцвиш в Кодорском ущелье обрушился мост через реку Кодор. Отрезанными оказались несколько сел и две военные части пограуправления ФСБ России, дислоцированные в Кодорском ущелье", - говорится в сообщении.
"Прибывшие на место обрушения глава МЧС Лев Квициния в сопровождении российского специалиста провели осмотр района происшествия, определили его масштабы", - уточнили в ведомстве.
 
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