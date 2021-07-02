https://ria.ru/20210702/obrushenie-1739651709.html
В Абхазии обрушился мост в Кодорском ущелье
В Абхазии обрушился мост в Кодорском ущелье - РИА Новости, 02.07.2021
В Абхазии обрушился мост в Кодорском ущелье
Мост через реку Кодор обрушился в Кодорском ущелье Абхазии, отрезанными оказались несколько сел и две военные части российских пограничников, сообщает в пятницу РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T17:40
2021-07-02T17:40
2021-07-02T19:28
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
абхазия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739660165_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_18ffeee08adfbeba5250e39681271f10.jpg
СУХУМ, 2 июл - РИА Новости. Мост через реку Кодор обрушился в Кодорском ущелье Абхазии, отрезанными оказались несколько сел и две военные части российских пограничников, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС республики.Причиной обрушения моста стал подмыв грунта водами реки во время паводка."Прибывшие на место обрушения глава МЧС Лев Квициния в сопровождении российского специалиста провели осмотр района происшествия, определили его масштабы", - уточнили в ведомстве.
россия
абхазия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739660165_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_bd6465ff16aa55acd1c5a3204087d007.jpg
Рухнувший мост в Кодорском ущелье
Мост через реку Кодор обрушился в Кодорском ущелье Абхазии, отрезанными оказались несколько сел и две военные части российских пограничников.
2021-07-02T17:40
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), абхазия, в мире
В Абхазии обрушился мост в Кодорском ущелье
17:40 02.07.2021 (обновлено: 19:28 02.07.2021)
В Кодорском ущелье Абхазии обрушился мост, две российские военные части оказались отрезанными