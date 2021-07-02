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В Абхазии обрушился мост в Кодорском ущелье

В Абхазии обрушился мост в Кодорском ущелье - РИА Новости, 02.07.2021

В Абхазии обрушился мост в Кодорском ущелье

Мост через реку Кодор обрушился в Кодорском ущелье Абхазии, отрезанными оказались несколько сел и две военные части российских пограничников, сообщает в пятницу РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T17:40

2021-07-02T17:40

2021-07-02T19:28

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абхазия

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СУХУМ, 2 июл - РИА Новости. Мост через реку Кодор обрушился в Кодорском ущелье Абхазии, отрезанными оказались несколько сел и две военные части российских пограничников, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС республики.Причиной обрушения моста стал подмыв грунта водами реки во время паводка."Прибывшие на место обрушения глава МЧС Лев Квициния в сопровождении российского специалиста провели осмотр района происшествия, определили его масштабы", - уточнили в ведомстве.

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Рухнувший мост в Кодорском ущелье Мост через реку Кодор обрушился в Кодорском ущелье Абхазии, отрезанными оказались несколько сел и две военные части российских пограничников. 2021-07-02T17:40 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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