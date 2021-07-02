Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего

"После полутора часов работы спасатели округа Колумбия смогли освободить строительного рабочего из-под обломков. Он госпитализирован с тяжелыми, но не угрожающими жизни травмами", - сказал журналистам глава службы Джон Доннелли. По его словам, кинологи с собаками проверяют завалы во второй раз, чтобы исключить нахождение под ними людей.