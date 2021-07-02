https://ria.ru/20210702/obrushenie-1739519769.html
Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего
Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего - РИА Новости, 02.07.2021
Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего
Спасатели извлекли рабочего из-под завалов строящегося здания, которое обрушилось в американской столице Вашингтоне, сообщила пожарная служба федерального... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T06:50
2021-07-02T06:50
2021-07-02T06:50
вашингтон (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/142603/71/1426037123_0:286:2000:1411_1920x0_80_0_0_9fa492d45a0492c9bcd2a2ea50139381.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Спасатели извлекли рабочего из-под завалов строящегося здания, которое обрушилось в американской столице Вашингтоне, сообщила пожарная служба федерального округа Колумбия.Ранее сообщалось, что здание полностью разрушилось, вероятно, в разгар сильной грозы, обрушившейся на Вашингтон.Кроме спасенного рабочего в результате обрушения пострадали еще четыре человека.
https://ria.ru/20210702/obrushenie-1739513919.html
вашингтон (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/142603/71/1426037123_0:0:1882:1411_1920x0_80_0_0_5bc3ee23ba038eae72584b0995ec8ee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (город), в мире
Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего
Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего