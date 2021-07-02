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Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего
Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего - РИА Новости, 02.07.2021
Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего
Спасатели извлекли рабочего из-под завалов строящегося здания, которое обрушилось в американской столице Вашингтоне, сообщила пожарная служба федерального... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T06:50
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Спасатели извлекли рабочего из-под завалов строящегося здания, которое обрушилось в американской столице Вашингтоне, сообщила пожарная служба федерального округа Колумбия.Ранее сообщалось, что здание полностью разрушилось, вероятно, в разгар сильной грозы, обрушившейся на Вашингтон.Кроме спасенного рабочего в результате обрушения пострадали еще четыре человека.
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вашингтон (город), в мире
Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего
06:50 02.07.2021
 
© AP Photo / Mel EvansКарета скорой помощи в США
Карета скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© AP Photo / Mel Evans

Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Спасатели извлекли рабочего из-под завалов строящегося здания, которое обрушилось в американской столице Вашингтоне, сообщила пожарная служба федерального округа Колумбия.
Ранее сообщалось, что здание полностью разрушилось, вероятно, в разгар сильной грозы, обрушившейся на Вашингтон.
"После полутора часов работы спасатели округа Колумбия смогли освободить строительного рабочего из-под обломков. Он госпитализирован с тяжелыми, но не угрожающими жизни травмами", - сказал журналистам глава службы Джон Доннелли. По его словам, кинологи с собаками проверяют завалы во второй раз, чтобы исключить нахождение под ними людей.
Кроме спасенного рабочего в результате обрушения пострадали еще четыре человека.
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