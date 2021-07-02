https://ria.ru/20210702/obrushenie-1739513919.html

Во Флориде возобновили поисково-спасательную операцию на месте обрушения

Во Флориде возобновили поисково-спасательную операцию на месте обрушения - РИА Новости, 02.07.2021

Во Флориде возобновили поисково-спасательную операцию на месте обрушения

Поисково-спасательная операция на месте обрушения жилого здания во Флориде возобновилась, сообщила журналистам мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T02:09

2021-07-02T02:09

2021-07-02T02:09

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ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Поисково-спасательная операция на месте обрушения жилого здания во Флориде возобновилась, сообщила журналистам мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.По ее словам, работы возобновили в четверг в 16:45 (23:45 мск). Она подчеркнула, что власти "продолжат делать все, чтобы обеспечить безопасность спасателей".Лавин Кава отметила, что часть завалов представляют опасность, и работы в опасных районах идти пока не будут.Она добавила, что к настоящему времени опознаны 17 из 18 обнаруженных под завалами жертв трагедии.Ранее в четверг спасатели приостановили работы на месте обрушения жилого дома в американском штате Флорида из-за угрозы новых обвалов.Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. По последним данным, из-под завалов извлечены 18 тел, еще 145 человек считаются пропавшими без вести.

https://ria.ru/20210702/obrushenie-1739513787.html

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флорида, майами, сша, в мире