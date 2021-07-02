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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210702/napadenie-1739642076.html
В Косово избили сербского мальчика, сорвав у него с шеи крестик
В Косово избили сербского мальчика, сорвав у него с шеи крестик - РИА Новости, 02.07.2021
В Косово избили сербского мальчика, сорвав у него с шеи крестик
Сербский подросток в Косово подвергся нападению группы албанцев в ночь на пятницу, пострадавший поступил в больницу со следами избиения, сообщил директор... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T17:03
2021-07-02T17:11
религия и мировоззрение
россия
сербская православная церковь
освободительная армия косово
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справки
в мире
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БЕЛГРАД, 2 июл – РИА Новости. Сербский подросток в Косово подвергся нападению группы албанцев в ночь на пятницу, пострадавший поступил в больницу со следами избиения, сообщил директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.Он также отметил, что мальчик с кровоподтеками и ссадинами доставлен в клинический центр в Косовска-Митровице, где проходит диагностику и лечение. "Я разговаривал с его отцом об этом инциденте и предложил любую помощь от нашей канцелярии. Отец подал заявление в косовскую полицию", - указал представитель властей Сербии.Канцелярия накануне заявила, что участившиеся нападения на сербов и их имущество, а также объекты Сербской православной церкви в Косово подогреваются косовоалбанскими политиками в Приштине "при молчании представителей европейских и международных организаций".В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. Двенадцатого июня, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. Сейчас в международной миссии KFOR участвуют представители 28 государств, не все из которых являются членами НАТО. Точных данных о численности группировки не сообщается, опубликована цифра около 4 тысяч военнослужащих. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому переселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. По версии Белграда, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в нем участвовали свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях.Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
https://ria.ru/20210702/kosovo-1739558857.html
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россия, сербская православная церковь, освободительная армия косово, евросоюз, сербия, греция, справки, в мире

В Косово избили сербского мальчика, сорвав у него с шеи крестик

17:03 02.07.2021 (обновлено: 17:11 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид города Приштина
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЛГРАД, 2 июл – РИА Новости. Сербский подросток в Косово подвергся нападению группы албанцев в ночь на пятницу, пострадавший поступил в больницу со следами избиения, сообщил директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.
"Тринадцатилетнего Николу Перича поздно вечером в селе Гойбуля близ города Вучитрн избила группа албанцев. Нападение произошло, когда Никола возвращался с футбола домой. Хулиганы напали на него, повалили на землю, избили и сорвали крестик с шеи", - приводит Канцелярия слова Петковича.
Он также отметил, что мальчик с кровоподтеками и ссадинами доставлен в клинический центр в Косовска-Митровице, где проходит диагностику и лечение. "Я разговаривал с его отцом об этом инциденте и предложил любую помощь от нашей канцелярии. Отец подал заявление в косовскую полицию", - указал представитель властей Сербии.
Канцелярия накануне заявила, что участившиеся нападения на сербов и их имущество, а также объекты Сербской православной церкви в Косово подогреваются косовоалбанскими политиками в Приштине "при молчании представителей европейских и международных организаций".
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В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. Двенадцатого июня, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. Сейчас в международной миссии KFOR участвуют представители 28 государств, не все из которых являются членами НАТО. Точных данных о численности группировки не сообщается, опубликована цифра около 4 тысяч военнослужащих. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.
В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому переселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. По версии Белграда, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в нем участвовали свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории края погибли 30 человек, ранения получили 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено около 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях.
Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
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