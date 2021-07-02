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В Кремле оценили ситуацию с COVID-19 в Москве

В Кремле оценили ситуацию с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 02.07.2021

В Кремле оценили ситуацию с COVID-19 в Москве

Ситуация с коронавирусом напряженная в ряде регионов России, в Москве уровень заболеваемости втрое выше, чем в среднем по стране, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T13:08

2021-07-02T13:08

2021-07-02T13:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

москва

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом напряженная в ряде регионов России, в Москве уровень заболеваемости втрое выше, чем в среднем по стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ситуация, конечно, напряженная в целом ряде регионов. Вы знаете, что в Москве в среднем в три раза выше уровень заболеваемости, чем в среднем по России, в Питере тоже достаточно печально, большая нагрузка на систему здравоохранения, в других регионах тоже", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что в России напряженно работают оперативные штабы правительства, главы регионов, реализуя свои особые полномочия."Мы имеем дело с весьма коварным врагом в виде коронавируса и новых штаммов, которые появляются в нашей стране", - заключил Песков.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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