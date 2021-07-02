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В Кремле оценили ситуацию с COVID-19 в Москве
В Кремле оценили ситуацию с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 02.07.2021
В Кремле оценили ситуацию с COVID-19 в Москве
Ситуация с коронавирусом напряженная в ряде регионов России, в Москве уровень заболеваемости втрое выше, чем в среднем по стране, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:08
2021-07-02T13:08
2021-07-02T13:08
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дмитрий песков
москва
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом напряженная в ряде регионов России, в Москве уровень заболеваемости втрое выше, чем в среднем по стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ситуация, конечно, напряженная в целом ряде регионов. Вы знаете, что в Москве в среднем в три раза выше уровень заболеваемости, чем в среднем по России, в Питере тоже достаточно печально, большая нагрузка на систему здравоохранения, в других регионах тоже", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что в России напряженно работают оперативные штабы правительства, главы регионов, реализуя свои особые полномочия."Мы имеем дело с весьма коварным врагом в виде коронавируса и новых штаммов, которые появляются в нашей стране", - заключил Песков.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, москва, общество
В Кремле оценили ситуацию с COVID-19 в Москве
Песков заявил, что в Москве уровень заболеваемости втрое выше, чем в среднем по стране