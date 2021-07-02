https://ria.ru/20210702/moldaviya-1739523457.html

Додон: Западу нужно в парламенте Молдавии антироссийское большинство

Додон: Западу нужно в парламенте Молдавии антироссийское большинство - РИА Новости, 02.07.2021

Додон: Западу нужно в парламенте Молдавии антироссийское большинство

Запад поставил задачу после досрочных выборов создать в Молдавии антироссийское парламентское большинство, которое будет следовать геополитическим инструкциям,... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T08:17

2021-07-02T08:17

2021-07-02T11:08

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КИШИНЕВ, 2 июл – РИА Новости. Запад поставил задачу после досрочных выборов создать в Молдавии антироссийское парламентское большинство, которое будет следовать геополитическим инструкциям, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что США и ЕС пытаются вмешаться в предстоящие парламентские выборы в Молдавии. При этом МИД Молдавии заявил, что не получал жалоб со стороны государственных структур на вмешательство в организацию досрочных парламентских выборов со стороны других государств.По его словам, Запад намерен сделать все возможное, чтобы "затянуть РФ в новый региональный конфликт"."Как оно будет – просто декларации, либо примкнуть к санкциям антироссийским, либо, что еще хуже, сделать какие-то провокации в Приднестровье, в какой форме это будет – мы увидим, но я думаю, что они пойдут по всем фронтам", - подчеркнул Додон."Нужно серьезно отдельно заняться безопасностью страны, структуры кишат иностранными агентами, нужен отдельный закон, разобраться и с НПО, с деятельностью советников, с финансированием администрации президента из внешних фондов", - сказал Додон.Он полагает, что это один из тех, законов, что должен быть принят в первые месяцы после досрочных парламентских выборов.Досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут 11 июля, в них примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>

https://ria.ru/20210612/moldaviya-1736748300.html

https://ria.ru/20210702/moldaviya-1739515056.html

россия

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россия, игорь додон, молдавия, сша, в мире