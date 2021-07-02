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Додон: Западу нужно в парламенте Молдавии антироссийское большинство
Додон: Западу нужно в парламенте Молдавии антироссийское большинство - РИА Новости, 02.07.2021
Додон: Западу нужно в парламенте Молдавии антироссийское большинство
Запад поставил задачу после досрочных выборов создать в Молдавии антироссийское парламентское большинство, которое будет следовать геополитическим инструкциям,... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T08:17
2021-07-02T11:08
россия
игорь додон
молдавия
сша
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КИШИНЕВ, 2 июл – РИА Новости. Запад поставил задачу после досрочных выборов создать в Молдавии антироссийское парламентское большинство, которое будет следовать геополитическим инструкциям, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что США и ЕС пытаются вмешаться в предстоящие парламентские выборы в Молдавии. При этом МИД Молдавии заявил, что не получал жалоб со стороны государственных структур на вмешательство в организацию досрочных парламентских выборов со стороны других государств.По его словам, Запад намерен сделать все возможное, чтобы "затянуть РФ в новый региональный конфликт"."Как оно будет – просто декларации, либо примкнуть к санкциям антироссийским, либо, что еще хуже, сделать какие-то провокации в Приднестровье, в какой форме это будет – мы увидим, но я думаю, что они пойдут по всем фронтам", - подчеркнул Додон."Нужно серьезно отдельно заняться безопасностью страны, структуры кишат иностранными агентами, нужен отдельный закон, разобраться и с НПО, с деятельностью советников, с финансированием администрации президента из внешних фондов", - сказал Додон.Он полагает, что это один из тех, законов, что должен быть принят в первые месяцы после досрочных парламентских выборов.Досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут 11 июля, в них примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.Читайте полный текст интервью Игоря Додона &gt;&gt;
https://ria.ru/20210612/moldaviya-1736748300.html
https://ria.ru/20210702/moldaviya-1739515056.html
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россия, игорь додон, молдавия, сша, в мире
Додон: Западу нужно в парламенте Молдавии антироссийское большинство
08:17 02.07.2021 (обновлено: 11:08 02.07.2021)
 
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Додон заявил, что Запад намерен создать в Молдавии антироссийское парламентское большинство

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 июл – РИА Новости. Запад поставил задачу после досрочных выборов создать в Молдавии антироссийское парламентское большинство, которое будет следовать геополитическим инструкциям, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что США и ЕС пытаются вмешаться в предстоящие парламентские выборы в Молдавии. При этом МИД Молдавии заявил, что не получал жалоб со стороны государственных структур на вмешательство в организацию досрочных парламентских выборов со стороны других государств.
"Запад недоволен тем, что Молдавия не вписывается в общую региональную повестку. А общая региональная повестка – антироссийская. Есть задача, чтобы в Молдавии было создано парламентское большинство, которое будет жестко следовать инструкциям Запада по геополитической борьбе против России", - заявил Додон.
По его словам, Запад намерен сделать все возможное, чтобы "затянуть РФ в новый региональный конфликт".
"Как оно будет – просто декларации, либо примкнуть к санкциям антироссийским, либо, что еще хуже, сделать какие-то провокации в Приднестровье, в какой форме это будет – мы увидим, но я думаю, что они пойдут по всем фронтам", - подчеркнул Додон.
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон на пресс-конференции после окончания голосования во втором туре выборов - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 13:43
Додон назвал Россию самым искренним другом Молдавии
"Нужно серьезно отдельно заняться безопасностью страны, структуры кишат иностранными агентами, нужен отдельный закон, разобраться и с НПО, с деятельностью советников, с финансированием администрации президента из внешних фондов", - сказал Додон.
Он полагает, что это один из тех, законов, что должен быть принят в первые месяцы после досрочных парламентских выборов.
"Нужно брать опыт России и западных стран, которые очень четко ограничили возможность влиять на внутреннюю политику извне, в этом направлении очень показателен опыт Венгрии", - добавил экс-президент.
Досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут 11 июля, в них примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.
Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
Вчера, 03:03
Додон заявил о вмешательстве западных дипломатов в выборы в Молдавии
 
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